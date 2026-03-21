'Ajax op zoek naar linksback en vindt kandidaat in Eredivisie'

Ajax kijkt ‘met bovengemiddelde interesse’ naar Mats Rots, linksback van FC Twente. Dat meldt ESPN zaterdag. De linksback van FC Twente maakt dit seizoen indruk en staat al langer op de radar in Amsterdam. Ook PSV zou serieuze interesse hebben.

"Voor Rots is inmiddels belangstelling van Como en PSV. Op de achtergrond volgt Ajax zijn ontwikkeling al ruim twee jaar met bovengemiddelde interesse", schrijft ESPN zaterdagmiddag. Rots was elke wedstrijd basisspeler en scoorde vier doelpunten en gaf drie assists.

De interesse van de Amsterdammers is niet onbekend. Afgelopen zomer viel zijn naam ook al toen er gezocht werd naar een vervanger voor Jorrel Hato. Momenteel is Owen Wijndal de enige linksback die ook volgend seizoen nog op de loonlijst in Amsterdam staat. Rots heeft een transferwaarde van tien miljoen euro.