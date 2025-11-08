Ajax op zoek naar nieuwe trainer: "Dan is Ten Hag de enige optie"

Youri Regeer speelde tegen Galatasaray als rechtsbuiten, wat bijvoorbeeld veel vragen opriep. "Ik snap het wel, maar er spreekt ook wanhoop, moedeloosheid en een gebrek aan opties uit. Blijkbaar zag Heitinga het als enige optie om nog een resultaat te halen", aldus Mossou, die de Turkse aanval beter vindt dan die van Ajax, in de podcast van het Algemeen Dagblad.

"In de context van dit moment was het niet raar, maar dan moet het wel tot resultaat leiden. Als je er dan met 0-3 afgaat, is je allerlaatste optie wel weggegooid", ziet hij. "Het leidde nergens toe. Het is heel pijnlijk, maar je gaat je wel afvragen of ze nog wel uit deze vrije val gaan komen."

Nu Heitinga weg is, moet Ajax snel doorschakeleln. "Ik vrees dat er een noodscenario uit de kast moet worden gehaald en dat ze al hun geld op Ten Hag moeten zetten. Maar ik vraag me af of Ten Hag het zelf zou willen. Je kunt zeggen: het kan alleen maar beter. Je moet niet doen alsof er alleen maar kneuzen spelen. Het is een gemankeerde selectie, maar er spelen wel aardige voetballers."

"Ten Hag zal kijken: kan ik dit elftal verder helpen? Ten Hag kan structuur brengen. Dan boek je normaal gesproken vooruitgang. Tegelijkertijd: het kan niet beter dan in zijn vorige periode. Er zit ook een afbreukrisico aan. Moet je dat dan wel willen?", vraagt Mossou zich af.

"Als je je op een logische manier verplaatst in de clubleiding van Ajax is Ten Hag de enige optie", vervolgt Mossou. "Je moet je wel realiseren dat de tijden van 2019 niet terugkeren. Wat je wel kunt doen - als je volgens een duidelijk spelidee speelt en je zorgt dat je selectie goed genoeg is voor de top drie - dat je het binnen een halfjaar kunt kantelen. Het is niet totaal uitzichtloos, maar de halve finale van de Champions League ga je voorlopig niet halen."