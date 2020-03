Geschreven door Luuk Janssen 02 mrt 2020 om 20:03

© Proshots

Het gaat de laatste tijd niet erg goed met Ajax, er lijkt geen lijn meer in het spel te zitten van de Amsterdammers. Toch heeft Ajax nieuwe varianten toegevoegd aan het spel. Zo zul je misschien gezien hebben dat Ajax met corners de zogenoemde ‘Variant-X’ uitvoert. Maar wat houdt deze variant nu eigenlijk in? Welk idee zit er achter en wat probeert Ten Hag hier mee te bereiken?

Bij ‘Variant-X’ geeft de aangever ten eerste door middel van een X aan dat deze variant gespeeld gaat worden. Op onderstaande afbeelding zie je hoe de formatie hiervan is. Speler een, twee en drie lopen in de richting van de hoek waar de corner genomen wordt. Hierdoor worden de verdedigers van de tegenpartij gedwongen om mee te gaan met de aanvallers. Hierdoor komt ten hoogte van de penaltystip speler vier vrij. Dit zorgt er dan voor dat iemand of een vrije kopkans krijgt of vrij kan inschieten. In de praktijk is het nog niet erg effectief. Ajax scoort namelijk niet vaak uit corners, deze nieuwe variant zou daarbij moeten helpen, echter werpt dit nog niet zijn vruchten af. In onderstaande voorbeelden kun je per schets en beeld zien hoe het in zijn werk gaat.