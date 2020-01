Geschreven door Kevin Ligtvoet 19 jan 2020 om 16:01

Na het geweldige voetbaljaar 2019 stond vanmiddag de eerste wedstrijd van 2020 op het programma. Ajax moest winnen van Sparta om drie punten uit te lopen op AZ, en dit gebeurde.

Aanwinst Ryan Babel begon gelijk in de basis, Lisandro Martínez vormt het centrum met Joël Veltman en de 17-jarige Ryan Gravenberch kwam het veld op voor zijn vijftigste competitiewedstrijd in het betaalde voetbal. Quincy Promes is inmiddels weer fit en start ook. Noussair Mazraoui begint op de rechtsback positie nadat Sergiño Dest het trainingskamp eerder heeft verlaten en minuten maakte tegen Jong PSV.

In het eerste kwartier waren er kansen voor Ziyech, Tadic en Van de Beek, maar alleen de laatst genoemde wist deze om te zetten in een doelpunt. Het eerste halfuur blijft het spelbeeld hetzelfde. De Amsterdammers hebben de bal en creëren kansen, alleen de goals blijven nog uit. De laatste vijftien minuten voor rust komt Sparta iets beter in de wedstrijd, maar de 1-0 stand blijft gelukkig staan tot het rustsignaal.

Na 55 minuten gaat Hakim Ziyech zitten en geeft gelijk aan dat er gewisseld moet worden. Hij grijpt naar zijn bovenbeen en verlaat het veld. Jurgen Ekkelenkamp vervangt de middenvelder en maakt zo zijn eerste officiële minuten van de tweede seizoenshelft. Nog geen vijf minuten later is het 2-0. Ryan Gravenberch rondt af na een mooie combinatie met de zojuist ingevallen Ekkelenkamp, en scoort na ADO-thuis dus opnieuw voor Ajax 1. In de zeventigste minuut verlaat nieuwkomer Ryan Babel het veld en komt Lassina Traoré het veld in voor de laatste twintig minuten. Met nog een kwartier te spelen krijgt de thuisploeg een waarschuwing, Sparta raakt de paal via Harroui en in de rebound schiet Ache naast. Een minuut later heeft Onana minder geluk, Piroe kan vrij inschieten en scoort de aansluitingstreffer. Gelijk na de 2-1 verlaat Gravenberch, de maker van de tweede Ajax-goal, het veld. Carel Eiting komt voor hem in de plaats en maakt zijn eerste competitieminuten van het seizoen. Hoewel de drie punten na de 2-0 in de tas leken, hopen de Rotterdammers nu toch nog op een gelijkspel. Ajax komt vijf minuten voor tijd opnieuw heel goed weg, Auassar schiet terwijl Onana niet in het doel staat, maar de bal gaat via het hoofd van Lisandro Martínez en de paal gelukkig naast. Twee minuten later countert de uitploeg via Ache. De aanvaller speelt de bal om Onana heen, maar Veltman staat op de doellijn om een goal te voorkomen. Scheidsrechter Lindhout geeft aan dat er vier minuten extra tijd bijkomen, en in de allerlaaste minuut reageert de Ajax-doelman nog een keer zeer knap om de overwinning veilig te stellen. De wedstrijd eindigt in 2-1.

Ondanks een spannende slotfase blijven de punten in Amsterdam. Dit zorgt ervoor dat Ajax uitloopt op AZ en het verschil met de nummer twee nu zes punten is. PSV speelde dit weekend gelijk tegen VVV en staan nu vierde, met twaalf punten minder dan de ploeg van Ten Hag.

Opstelling Ajax: Onana; Mazraoui, Veltman, Martínez, Tagliafico; Gravenberch, van de Beek, Ziyech; Tadic, Babel, Promes

Opstelling Sparta: Harush; Abels, Mattheij, Vriends, Faye; Harroui, Auassar, Rigo, Rayhi; Joosten, Ache