Geschreven door Jessica Westdijk 02 okt 2020 om 20:10

Na de loting is inmiddels ook het programma voor de groepsfase van de Champions League bekend geworden. Ajax opent het toernooi met een thuiswedstrijd tegen Liverpool, op 21 oktober.

En dat is eigenlijk meteen slecht nieuws. De huidige coronamaatregelen, die publiek in Nederland verbieden, lopen namelijk tot en met 20 oktober. Het lijkt dan ook uitgesloten dat er supporters in de Johan Cruijff Arena aanwezig zullen zijn bij dit duel. Het programma daarna is als volgt: