Ajax opent Future Cup met prachtige zege op Japanse Gamba Osaka

Ajax is de Future Cup uitstekend begonnen. Op sportcomplex De Toekomst werd het Japanse Gamba Osaka met 3-1 verslagen in een aantrekkelijk duel.

De openingstreffer kwam van Thijmen Romers, die na een strakke steekpass vanaf rechts het strafschopgebied binnenstormde en de bal hard in de verre hoek schoot. Niet lang daarna verdubbelde aanvoerder Pharell Nash de voorsprong. Hij bleef kalm toen hij oog-in-oog kwam te staan met doelman Yuma Nobata en schoof beheerst de 2-0 binnen.

De Amsterdammers leken de wedstrijd volledig onder controle te hebben, totdat het na een handsbal van Kennynho Kasanwirjo toch even spannend werd. De VAR greep in, waarna Tsukasa Yasui de strafschop benutte en de Japanners terugbracht in de wedstrijd: 2-1.

Toch bleef het slotakkoord voor Ajax. In de 36ste minuut zorgde invaller Eternal Barron voor het hoogtepunt van de middag. Met een indrukwekkende solo over het middenveld, waarin hij drie tegenstanders uitspeelde, zette hij zichzelf op links in positie. Na een slimme een-twee leverde hij een perfecte voorzet af op Jeshurun Simeon, die de eindstand op 3-1 bepaalde.