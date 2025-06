Ajax opent met thuisduel in de Eredivisie en weet tegenstander

Ajax begint het seizoen namelijk op zondag 10 augustus om 14:30 uur met een thuiswedstrijd tegen Telstar. Het seizoen begint met Fortuna Sittard – Go Ahead Eagles. Zij trappen in Limburg om 20:00 uur af op vrijdag 8 augustus en vormen het startschot voor een gloednieuw voetbalseizoen.

Het volledige VriendenLoterij Eredivisie concept-competitieschema 2025/26 wordt op woensdag 18 juni gepubliceerd. Wel is ook bekend dat op zondag 14 december de eerste Klassieker van het jaar op het programma staat in de Johan Cruijff ArenA. In speelronde 32 wacht de topper tegen PSV, gevolgd door een thuisduel tegen FC Utrecht in de voorlaatste speelronde.