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Ajax opgelet: deze vijf 'buitenkansjes' zijn gratis op te pikken

Joram
Joël Veltman
Joël Veltman Foto: © Pro Shots

De transfermarkt is nog volop in beweging en verschillende spelers zitten momenteel zonder club. FCUpdate zet vijf transfervrije namen op een rij die interessant kunnen zijn voor Eredivisie-clubs.

Een van de opvallendste namen is Tyrell Malacia. De voormalig Feyenoorder zit zonder werkgever na zijn vertrek bij Manchester United en kan op zoek naar een club waar hij weer veel minuten kan maken.

Ook Joël Veltman is transfervrij. De verdediger vertrok bij Brighton & Hove Albion en houdt zijn conditie momenteel op peil bij Jong Ajax. Met zijn ervaring kan hij nog altijd een versterking zijn.

Myron Boadu zoekt eveneens naar een nieuwe club nadat PSV besloot hem geen contract aan te bieden. De spits staat open voor een binnenlandse of buitenlandse uitdaging.

Daarnaast zijn Jasper Cillessen en Hans Hateboer nog beschikbaar. De ervaren doelman bewees bij NEC nog van waarde te kunnen zijn, terwijl Hateboer na avonturen in Italië en Frankrijk mogelijk openstaat voor een terugkeer naar Nederland.

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