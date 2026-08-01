Meldingen
2026-07-23
De tattoo op de rug van Maher Carrizo
Maher Carrizo en Mokio onthullen nieuw uitshirt Ajax: "Oranje"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Ajax opgelet: deze vijf 'buitenkansjes' zijn gratis op te pikken

Joram
Joël Veltman
Joël Veltman Foto: © Pro Shots

De transfermarkt is nog volop in beweging en verschillende spelers zitten momenteel zonder club. FCUpdate zet vijf transfervrije namen op een rij die interessant kunnen zijn voor Eredivisie-clubs.

Een van de opvallendste namen is Tyrell Malacia. De voormalig Feyenoorder zit zonder werkgever na zijn vertrek bij Manchester United en kan op zoek naar een club waar hij weer veel minuten kan maken.

Ook Joël Veltman is transfervrij. De verdediger vertrok bij Brighton & Hove Albion en houdt zijn conditie momenteel op peil bij Jong Ajax. Met zijn ervaring kan hij nog altijd een versterking zijn.

Myron Boadu zoekt eveneens naar een nieuwe club nadat PSV besloot hem geen contract aan te bieden. De spits staat open voor een binnenlandse of buitenlandse uitdaging.

Daarnaast zijn Jasper Cillessen en Hans Hateboer nog beschikbaar. De ervaren doelman bewees bij NEC nog van waarde te kunnen zijn, terwijl Hateboer na avonturen in Italië en Frankrijk mogelijk openstaat voor een terugkeer naar Nederland.

Doe mee aan de voorspellingscompetitie van Ajax1.nl!

De Eredivisie begint op vrijdag 7 augustus. Hoe gaat Ajax het doen? Doe gratis mee aan de voorspellingscompetitie van Ajax1.nl op Scorito!

Schrijf je in!
Gerelateerd:
Ranneke Derks

Enorme domper voor Ajax: Aanvalster loopt zware knieblessure op

0
Oscar Gloukh maakt een hattrick

Gloukh lovend over Ajax-duo: "Met Mika heb ik een goede klik"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax transfers & geruchten
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Erik ten Hag

'Erik ten Hag wil voormalig Ajax-talent wegkapen bij Feyenoord'

0
Dusan Tadic tijdens de warming-up

Verweij over salaris Tadic: "Schijnt echt stukken minder te zijn"

0
Ajax-spelers kijken toe bij een oefenduel in de Johan Cruijff Arena

Wijndal krijgt speciale rol bij Ajax: "Ruit van Cruijff is terug"

0
Maurice Steijn

Steijn wijst naar Farioli: "Hij maakte hem juist heel groot"

0
Wout Weghorst met het Nederlands elftal in de Johan Cruijff Arena

'Wout Weghorst spreekt Oranje-vedetten aan': "Op hun fouten"

0
Jan Willem van Dop

Jan-Willem van Dop: "Als Ajax komt, moet het bod goed zijn..."

0
Daniël de Ridder en Jordi Cruijff

'Cruijff neemt risico bij Ajax': "Als je 20 miljoen betaalt..."

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Enorme domper voor Ajax: Aanvalster loopt zware knieblessure op

Ajax opgelet: deze vijf 'buitenkansjes' zijn gratis op te pikken

Gloukh lovend over Ajax-duo: "Met Mika heb ik een goede klik"

Wolves zorgt voor verbazing bij afscheid Arokodare: "Pure haat"

Sean Klaiber wil dolgraag terugkeren: "Heeft zichzelf aangeboden"

Godts weg bij Ajax? "Dan heb je een kanon nodig, Lang is perfect"

Zaakwaarnemer Godts bevestigt akkoord: "Mika wil naar Parijs"

'Ajax, PSV en drie andere clubs tonen interesse in AZ-goalgetter'
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws