'Ajax opnieuw gelinkt aan zomerse terugkeer van oude bekende'

Ajax hoopt op een terugkeer van Christian Eriksen. Dat schrijft het Duitse BILD vrijdag.

Eriksen maakte in 2009 de overstap van Denemarken naar Ajax en was vervolgens een paar seizoenen belangrijk voor de Amsterdammers. Deze zomer hoopt de club op een terugkeer van de Deens international, zo klinkt.

De 34-jarige staat nog onder contract bij VfL Wolfsburg, maar wordt genoemd als een van de vele transfers die komende zomer verwacht worden. Nu de Duitse club is gedegradeerd zal er waarschijnlijk een behoorlijke exodus plaatsvinden. Eriksen ligt nog tot medio 2027 vast.