'Ajax opnieuw gelinkt aan zomerse terugkeer van oude bekende'
Ajax hoopt op een terugkeer van Christian Eriksen. Dat schrijft het Duitse BILD vrijdag.
Eriksen maakte in 2009 de overstap van Denemarken naar Ajax en was vervolgens een paar seizoenen belangrijk voor de Amsterdammers. Deze zomer hoopt de club op een terugkeer van de Deens international, zo klinkt.
De 34-jarige staat nog onder contract bij VfL Wolfsburg, maar wordt genoemd als een van de vele transfers die komende zomer verwacht worden. Nu de Duitse club is gedegradeerd zal er waarschijnlijk een behoorlijke exodus plaatsvinden. Eriksen ligt nog tot medio 2027 vast.
Eriksen werd de voorbije jaren regelmatig aan Ajax gelinkt en gaf onlangs aan dat hij een terugkeer bij de club wel zou zien zitten. Na Tottenham Hotspur speelde de middenvelder nog voor Inter, Brentford en Manchester United.
Supporterscollectief Nederland luidt noodklok: "Onacceptabel"
'Ajax opnieuw gelinkt aan zomerse terugkeer van oude bekende'
Ajax-speler gaat op de knieën voor Luna Bijl: "She said yes"
Sven Mislintat onder vuur: "Zijn data worden steeds dramatischer"
'Ajax wil snel nieuwe trainer': "Hij wordt in Amsterdam verwacht"
Ajax loopt miljoenen mis door Feyenoord: "Nieuwe financiële strop"
Maduro waarschuwt Ajax: "Anders krijg je kapitaalvernietiging"
Chris Woerts pakt oud-Ajacied enorm hard aan: "Hij is knettergek"
Uitslag VVCS Veldencompetitie bekend: twee clubs beter dan Ajax
OM eist gigantisch miljoenenbedrag van oud-Ajacied Quincy Promes
Rafael van der Vaart vergelijkt Ajacied: "Daar komt meer bij kijken"
Curacao ambitieus: "Een amateurclub kan ook van Ajax winnen"
Woerts onthult: "Hij gaat de nieuwe trainer worden van Ajax"
Derksen haalt uit: "Dat neem ik Wesley Sneijder heel erg kwalijk"
'Cambuur meldt zich weer bij Ajax en wil 19-jarige spits kopen'
Bruggink: "Alex Kroes deed het bij mij op een gegeven moment wel"
Nick Viergever (36) gratis op te halen: "Ik wil graag door..."
Aaron Bouwman zelfkritisch: "Ik besefte: dit is iets té riskant"
Mika Godts ziet eigen transferwaarde naar recordhoogte stijgen
Kale met transferadvies: "Daar loopt de nummer 6 die Ajax zoekt"
'Óscar García in beeld als hoofdtrainer bij Belgische grootmacht'
'Ajax toont interesse in Zwitserse spits, flinke concurrentie'
Jordi Cruijff krijgt twee transfertips: "Leiderstype zoals Aké"
Ajax liet grote transfer klappen: "Een ticket door naar Arsenal"
Michiel Kramer: "Dat hij nu voor Ajax speelt vind ik vervelend"
Farioli geniet: "Zoiets is in de historie van Ajax zelden gebeurd"
'Ajax bekeek rechtsbuiten in Valencia': "Volgen hem nauwlettend"
Yesilgöz: "Iedere Ajacied die daarin zit, is mooi meegenomen"
Koeman verdedigt Wout Weghorst: "Er is niemand anders die dat kan"
Mogelijke tegenstanders van Ajax in voorronde Conference League