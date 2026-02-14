'Ajax opnieuw in gesprek en hoopt op contractverlenging toptalent'

Ajax werkt aan een nieuw contract voor Rayane Bounida, zo melden bronnen aan VoetbalPrimeur . Het negentienjarige talent heeft inmiddels een voorstel van de club gekregen.

De Marokkaanse Belg maakt de laatste tijd flinke stappen en Ajax wil hem daarom langer vastleggen. Als hij tekent, wordt het zijn derde contract bij de club sinds zijn komst medio 2022 van Anderlecht. Bounida speelt sinds afgelopen zomer regelmatig in Ajax 1 onder trainer Fred Grim.

Dit seizoen stond hij 28 keer op het veld, waarvan tien keer voor Jong Ajax, en leverde hij één doelpunt en acht assists voor het eerste elftal. In het bekerduel tegen Excelsior Maassluis was hij goed voor vier assists. De gesprekken over zijn nieuwe contract zijn nog gaande, en Ajax lijkt vastbesloten om het talent langer aan zich te binden.