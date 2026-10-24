Ajax opnieuw in zee met Zinchenko? "Er is niet veel ruimte"

Lentin Goodijk denkt niet dat Oleksandr Zinchenko een nieuw contract gaat tekenen bij Ajax. De Oekraïner is sinds deze week terug op de training bij de Amsterdammers.

Zinchenko tekende vorige winter een contract bij Ajax, maar kwam door een snelle blessure amper in actie. De samenwerking kwam na het seizoen weer ten einde, maar eerder deze week was de linksback ineens terug bij Ajax.

Zinchenko mag zonder contract de komende tijd meetrainen met de ploeg van Míchel. "Hij had een verzoek ingediend om daar te werken aan zijn fitheid. Hij zit in de laatste fase van zijn revalidatieperiode", vertelt Goodijk bij Voetbal International.