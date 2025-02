Ajax-opponent Go Ahead Eagles bezig met opmars: "Iets bijzonders doen"

"Op papier is het hartstikke zwaar, maar het zijn vooral ook heel mooie wedstrijden”, stelt Paul Bosvelt, technisch directeur van Go Ahead. "We hopen in de beker natuurlijk op een stunt. Met het halen van de finale zouden we weer geschiedenis schrijven. En ook in de competitie willen we proberen iets bijzonders te doen.”

De ploeg is de laatste jaren langzamerhand bezig met een opmars, en staat momenteel zevende in de Eredivisie. "Na de promotie hebben we zeker stappen kunnen zetten. Kleine stapjes, maar wel belangrijke stapjes”, stelt Bosvelt. "Waar we nu staan, is misschien niet helemaal realistisch als je kijkt naar de verhoudingen in de Eredivisie, want er zijn meerdere clubs die met een hoger budget werken. Maar het is mooi dat wij sportief gezien veel uit ons budget halen. De club heeft zich goed doorontwikkeld en ook stappen gemaakt met de organisatie en accommodatie, dus we zitten wat dat betreft in een goede flow.”