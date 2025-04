Ajax-opponent in nood: "Zulke dingen zijn niet het allerleukste"

Willem II is na de winterstop behoorlijk afgegleden en inmiddels zijn de degradatiezorgen torenhoog in Tilburg. Een deel van de supporters eist het ontslag van trainer Peter Maes. "Zulke dingen zijn niet het allerleukste van voetbal, maar het hoort er wel bij. Ook bij onze situatie", beseft de Belg in gesprek met het Brabants Dagblad. "Twee punten uit elf duels is gewoon niet goed genoeg, punt."

Of Willem II de weg omhoog zondag al weet in te zetten is sterk de vraag, dan komt koploper Ajax op bezoek. Maes verwacht geen gekke dingen van Francesco Farioli. "Ze zullen gewoon in hun sterkste opstelling komen. Vorige keer speelden ze ook nog Europees", legt hij uit. "Daarnaast komen ook zij in de eindfase, richting de titel. Ik kan me niet voorstellen dat je dan Jordan Henderson twee weken op rij rust geeft. Bovendien zijn ze volgende week vrij."

Willem II en Ajax trappen zondagmiddag om 16.45 uur af in Tilburg.