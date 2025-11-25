Ajax-opponent over Europa League winst: "Die was héél lekker"

"Weet je, ik ben geboren in 1963", begint Mourinho. "Dus je kunt je voorstellen, wat Ajax voor mij betekende als kind. Het respect dat ik heb voor Ajax, voor de geschiedenis, voor de teams die ze gehad hebben, voor de prijzen die ze gewonnen hebben, voor de fenomenale spelers die ze gehad hebben, generatie na generatie…"

"Ik houd ervan om tegen ze te spelen, want dat brengt me weer een beetje terug naar de periode dat Ajax die Europese reus was, waar zoveel mensen verliefd op waren", vervolgt de Portugees die het doorgaans goed doet tegen Ajax.

"Maar ik heb Ajax verslagen met Real Madrid, toen waren we veel beter, ik heb Ajax verslagen met Manchester United in de Europa League-finale... Die was héél lekker, want ze praatten te veel voor de wedstrijd en ze praatten te veel na de wedstrijd. Dus daar was ik heel blij mee. En bij Real Madrid had ik Benzema, Higuain, Di Maria, Özil, Cristiano… Dat Real Madrid. Dát is de reden dat we wonnen", aldus de special one.