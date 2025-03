Ajax-opponent verkeert in zwaar weer: "Het zal lastig worden"

"Leverkusen was een of twee klassen beter, ze speelden heel volwassen", erkende Eintracht Frankfurt doelman Kevin Trapp volgens Voetbal International. "Dat doet pijn, daar moeten we van leren. Want eerlijk gezegd nam Leverkusen na de 3-0 en de 4-1 gas terug." Voor de winterstop hield Frankfurt nog gelijke tred met deze Duitse grootmachten. Maar zonder de naar Manchester City vertrokken Omar Marmoush was Frankfurt afgelopen weken geen partij.

Trainer Dino Toppmöller was duidelijk na de oorwassing tegen Leverkusen: "Bayer speelde heel goed in de eerste 35 minuten en benutte zijn kansen ijskoud. Ze verrasten ons met de drie goals. We zijn door de twee beste teams van Duitsland op onze beperkingen gewezen. Dat doet pijn en moeten we zeker analyseren, maar we moeten ons ook focussen op de wedstrijden die voor ons liggen."

Die wedstrijden zijn tegen Ajax, en Frankfurt hoopt zich te herpakken. Technisch directeur Marcus Krösche verwacht "een heel andere wedstrijd". Ook Trapp beseft dat het nu erop of eronder is: "Nu is het crunch time. Het zal lastig worden, maar we willen succesvol zijn. We hebben nog een lange weg te gaan en moeten een paar dingen verbeteren." Ajax wordt de ultieme test voor de Duitsers.