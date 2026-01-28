Ajax-opstelling bekend: Grim kiest in beslissend duel voor deze 11

Ajax speelt op woensdagavond haar allesbeslissende Champions League-wedstrijd tegen Olympiakos. Om 21:00 uur wordt er afgetrapt in de Johan Cruijff ArenA. De Amsterdammers moeten winnen om uitzicht te blijven houden op een plek in de play-off ronde.

Jaros staat onder de laat bij de Amsterdammers. Wijndal en Gaaei zijn de backs in het systeem van Grim, waar Rosa dus op de bank begint. Sutalo en Baas vormen het centrale duo van Ajax. Dat betekent dat Itakura, maar ook Bouwman die de laatste weken veelvuldig in de basis stond, op de bank zitten.

Op het middenveld krijgt Regeer de voorkeur als controleur. Daarvoor zijn Klaassen en Steur de lopers op het middenveld. Gloukh en Godts zijn de buitenspelers deze avond, waardoor Bounida naar de bank verdwijnt. Dolber is de typische spits.

Opstelling Ajax: Jaros; Gaaei, Sutalo, Baas, Wijndal; Regeer, Klaassen, Steur; Gloukh, Dolberg, Godts.