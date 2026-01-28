Meldingen
Remko Pasveer
BREAKING | 'Remko Pasveer legt verzoek neer en vertrekt bij Ajax'
Ajax-opstelling bekend: Grim kiest in beslissend duel voor deze 11

Rik Engelbertink
bron: Ajax1
Oscar Gloukh en Aaron Bouwman vieren de zege in Villarreal
Oscar Gloukh en Aaron Bouwman vieren de zege in Villarreal Foto: © Pro Shots

Ajax speelt op woensdagavond haar allesbeslissende Champions League-wedstrijd tegen Olympiakos. Om 21:00 uur wordt er afgetrapt in de Johan Cruijff ArenA. De Amsterdammers moeten winnen om uitzicht te blijven houden op een plek in de play-off ronde.

Jaros staat onder de laat bij de Amsterdammers. Wijndal en Gaaei zijn de backs in het systeem van Grim, waar Rosa dus op de bank begint. Sutalo en Baas vormen het centrale duo van Ajax. Dat betekent dat Itakura, maar ook Bouwman die de laatste weken veelvuldig in de basis stond, op de bank zitten.

Op het middenveld krijgt Regeer de voorkeur als controleur. Daarvoor zijn Klaassen en Steur de lopers op het middenveld. Gloukh en Godts zijn de buitenspelers deze avond, waardoor Bounida naar de bank verdwijnt. Dolber is de typische spits.

Opstelling Ajax: Jaros; Gaaei, Sutalo, Baas, Wijndal; Regeer, Klaassen, Steur; Gloukh, Dolberg, Godts.

Spandoek Ajax tegen Olympiakos

Ajax-fans pakken uit: geweldige sfeeractie voor duel met Olympiakos

Christian Nørgaard

'Ajax in onderhandeling met Arsenal over Premier League-rot'

Anco Jansen

Anco Jansen duidelijk over Ajax: "Een brevet van onvermogen"

Ajax viert een doelpunt

Op deze zender kijk je Ajax – Olympiakos in de Champions League

Valentijn Driessen

Valentijn Driessen kritisch op Ajax: "Dat lijkt nog nergens op"

Nassef Chourak

Chourak: "Had verwacht dat sommige clubs concreet zouden worden"

Mario Been

Mario Been tipt Ajax over Eredivisie-uitblinker: "Haal hem op"

Joris Kramer en Jari de Busser

Go Ahead-speler genoemd voor Ajax: "Hij kan probleemloos mee"

Gertjan Verbeek

Verbeek enthousiast: "Heeft bij Ajax ook dingen geïntroduceerd"

