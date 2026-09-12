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Ajax-opstelling bekend: Míchel wijzigt op meerdere posities

Rik Engelbertink
Michel Sanchez
Michel Sanchez Foto: © Pro Shots

Ajax trapt om 20:00 uur in Zuid-Limburg af voor het Eredivisieduel met Fortuna Sittard. De Amsterdammers hebben hun opstelling voor het duel inmiddels bekend gemaakt.

Onder de blijft Marc ter Stegen het vertrouwen houden. Anton Gaaei krijgt ook een basisplek, waardoor Lucas Rosa op de bank moet beginnen. De blessure van Aaron Bouwman wordt opgevangen met een basisplek voor Thilo Kehrer. Youri Baas en Caio Henrique vullen de verdediging aan.

Sofyan Amrabat krijgt zijn eerste basisplaats toegewezen. Jorthy Mokio begint hierdoor op de bank. Davy Klaassen en Julian Brandt zijn de twee middenvelders die met de punt  aar voren zullen spelen. Steven Berghuis, Tolu Arokodare en Oliver Edvarsen zijn de aanvallers, waardoor Oscar Gloukh op de bank zit. Dat geldt ook voor Abdellah Ouazane.

Opstelling Ajax: Ter Stegen; Gaaei, Kehrer, Baas, Henrique; Amrabat, Klaassen, Brandt; Berghuis, Tolu, Edvardsen.

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