Ajax overtuigt bij vlagen en boekt ruime overwinning op Vojvodina
Ajax heeft donderdagavond een belangrijke stap gezet richting de volgende voorronde van de Conference League. De ploeg van trainer Míchel won overtuigend met 1-4 op bezoek bij FK Vojvodina, al maakte de Amsterdamse defensie het zichzelf regelmatig lastig.
Daley Blind was de enige nieuwe naam in de basisopstelling. Miljoenenaankopen Caio Henrique en Marcos Leonardo begonnen op de bank. Ajax kende in Novi Sad een droomstart: Davy Klaassen opende al na drie minuten de score. De middenvelder was alert nadat Kasper Dolberg zijn inzet niet direct voorbij de doelman kreeg.
Ajax kreeg daarna meerdere kansen om de voorsprong uit te breiden, vooral via Dolberg, maar liet FK Vojvodina in leven. Dat brak de bezoekers na een halfuur bijna op toen Petar Sukacev profiteerde van balverlies van Steven Berghuis en een fout van Aaron Bouwman: 1-1.
Nog voor rust stelde Berghuis orde op zaken door Ajax opnieuw op voorsprong te zetten. In de tweede helft bleef Vojvodina gevaarlijk, maar Maarten Paes voorkwam een nieuwe gelijkmaker. Daarna liep Ajax verder uit via Oscar Gloukh, die na een fraaie actie van Mika Godts de 1-3 maakte.
In de slotfase kregen meerdere invallers speeltijd, waaronder Caio Henrique, Jorthy Mokio, Abdellah Ouazane en Abdalla. Die laatste bepaalde in blessuretijd de eindstand op 1-4 en zette daarmee een Ajax-traditie voort: scoren tijdens zijn debuut.
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Ajax overtuigt bij vlagen en boekt ruime overwinning op Vojvodina
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