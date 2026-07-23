Ajax overtuigt bij vlagen en boekt ruime overwinning op Vojvodina
Ajax heeft donderdagavond een belangrijke stap gezet richting de volgende voorronde van de Conference League. De ploeg van trainer Míchel won overtuigend met 1-4 op bezoek bij FK Vojvodina, al maakte de Amsterdamse defensie het zichzelf regelmatig lastig.
Daley Blind was de enige nieuwe naam in de basisopstelling. Miljoenenaankopen Caio Henrique en Marcos Leonardo begonnen op de bank. Ajax kende in Novi Sad een droomstart: Davy Klaassen opende al na drie minuten de score. De middenvelder was alert nadat Kasper Dolberg zijn inzet niet direct voorbij de doelman kreeg.
Ajax kreeg daarna meerdere kansen om de voorsprong uit te breiden, vooral via Dolberg, maar liet FK Vojvodina in leven. Dat brak de bezoekers na een halfuur bijna op toen Petar Sukacev profiteerde van balverlies van Steven Berghuis en een fout van Aaron Bouwman: 1-1.
Nog voor rust stelde Berghuis orde op zaken door Ajax opnieuw op voorsprong te zetten. In de tweede helft bleef Vojvodina gevaarlijk, maar Maarten Paes voorkwam een nieuwe gelijkmaker. Daarna liep Ajax verder uit via Oscar Gloukh, die na een fraaie actie van Mika Godts de 1-3 maakte.
In de slotfase kregen meerdere invallers speeltijd, waaronder Caio Henrique, Jorthy Mokio, Abdellah Ouazane en Abdalla. Die laatste bepaalde in blessuretijd de eindstand op 1-4 en zette daarmee een Ajax-traditie voort: scoren tijdens zijn debuut.
Tadic maakt basisdebuut voor NEC: "Ik vond hem eerst echt slecht"
Michel duidelijk: "Dan wil ik een linksbuiten en een rechtsbuiten"
Van der Vegt baalt flink: "Waren misschien zelfs beter dan Ajax"
'Ajax-target' krijgt pijnlijke boodschap: "Was niet makkelijk"
Brandt na zijn eerste goal voor Ajax: "Dat maakte het moeilijker"
Mika Godts verklaart afhaken: "Wat wel uit de wereld moet..."
Jordi Cruijff krijgt bijval: "Daar kan je van alles van vinden"
Zaakwaarnemer Godts reageert: "Dit is om geen risico te nemen"
Mokio en Brandt schieten stroef Ajax voorbij tien man PEC Zwolle
'Nieuw miljoenenbod voor Mika Godts onderweg naar Amsterdam'
Mika Godts haakt af in warming-up, Eredivisie-debuut voor talent
'Jordi Cruijff zorgt voor verdeeldheid': "Te veel korte termijn"
Opstelling Ajax bekend: basisdebuut voor aanwinst Ter Stegen
Míchel Sanchez zorgt zondag tegen PEC voor unieke reeks bij Ajax
Brandt overtuigd door Ajacied: "Ik zag het vuur in zijn ogen"
Bruggink lyrisch over Ajacied: "Écht een waanzinnig goede speler"
Cruijff geprezen voor Ajax-transfers: "Hij heeft iets bijzonders"
Ten Hag kritisch op situatie bij Ajax: "Grotendeels verdwenen"
Waterreus prijst Ajax-aanwinst: "Dit is absolute wereldklasse"
Theo Janssen lacht: "Dat was het verhaal toen hij bij Ajax kwam"
Daan Rots onthult: "Ik hoorde via-via dat hij naar Ajax wil"
Míchel Sanchez drukt stempel: "Veelzeggend hoe hij met Mokio omgaat"
Verweij: "Plaatst hij dat zijn buurjongen heeft getekend bij Ajax..."
De Boer over transfertarget Ajax: "Er is wat mis met die jongen"
Abdalla kijkt ogen uit bij Ajax: "Gewoon Champions League-niveau"
Voetbalprominenten voorspellen: hier eindigt Ajax dit seizoen
Vahle: "Opvallend dat zij niet genoemd worden als titelfavoriet"
Ajax-talent: "Het maakt mij geen ene reet uit waar ik speel"
Vivianne Miedema wijst naar Ajax: "Cruijff moet dit niet doen"
Ronald de Boer lyrisch over Ajacied: "Een soort Jude Bellingham"