Ajax pakt meeste punten ten opzichte vorig seizoen hele Eredivisie

"Ajax eindigde vorig seizoen als vijfde met 56 punten, nadat het zelfs heel even laatste had gestaan in de Eredivisie. Daar kwamen onder Francesco Farioli liefst 22 punten bij, goed voor de tweede plaats vlak achter PSV", opent Voetbal International. "Dat pakte na de oppermachtige landstitel van vorig jaar met 91 nu twaalf punten minder, maar het was door de ineenstorting van Ajax uiteindelijk toch net genoeg voor titelprolongatie."

"Behalve Ajax boekte ook FC Utrecht flinke progressie ten opzichte van vorig seizoen. De Domstedelingen pakten liefst veertien punten meer onder leiding van Ron Jans en vestigden daarmee een record", schrijft het blad. Feyenoord en FC Twente doen het het slechtst met liefst 16 en 15 punten minder.