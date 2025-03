Ajax pakt winst tegen Almere City en vergroot voorsprong op PSV

Ajax heeft met 0-1 gewonnen van Almere City in een spannende wedstrijd. Kenneth Taylor opende al na acht minuten de score voor de Amsterdammers, die hierdoor een belangrijke overwinning boeken in de titelstrijd. Door de nederlaag van PSV hebben de Amsterdammers met hun negende overwinning op rij hun voorsprong in de competitie verder vergroot naar acht punten.