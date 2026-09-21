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Ajax-parel Abdellah Ouazane kijkt vooruit: "Na je profcarrière..."

Stefan
Abdellah Ouazane
Abdellah Ouazane Foto: © BSR Agency

Abdellah Ouazane wordt een grote toekomst voorspeld in de voetballerij. Het talent van Ajax blijft echter met beide benen op de grond en denkt zelfs al na over de tijd na zijn actieve carrière.

"Na je profcarrière heb je altijd wat nodig om op terug te vallen", vertelt hij aan de NOS. "En jeugdtrainer worden lijkt me dan leuk. Omdat je dan alles wat je hebt meegemaakt in je carrière over kan brengen aan kinderen. Ondanks wat ik nu heb bereikt, moet ik me altijd blijven vasthouden aan de normale dingen van het leven."

Ondanks zijn jonge leeftijd staat Ouazane er goed op bij de nodige clubs. Zo wordt hij al enige tijd gelinkt aan Real Madrid, maar zelf wil hij zich vooral richten op Ajax. "Ik denk dat het een mooi seizoen kan worden met Ajax. En ik hoop op veel speelminuten in het eerste elftal", aldus Ouazane.

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