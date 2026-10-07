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Ajax-parel maakt grote indruk: "Dat verraadt heel veel klasse"

Stefan
Jorthy Mokio en Abdellah Ouazane
Jorthy Mokio en Abdellah Ouazane Foto: © BSR Agency

Ajax-watcher Lentin Goodijk is laaiend enthousiast over Abdellah Ouazane. De talentvolle voetballer klopt heel nadrukkelijk op de deur in Amsterdam en de supporters konden al meermaals genieten van enkele bijzonder fraaie momenten. Goodijk noemt hem dan ook de positieve verrassing aan de zijde van Ajax.

"Ik ga voor Abdellah Ouazane, ook een beetje met het oog op de transferwindow die Ajax achter de rug heeft", vertelt Goodijk in een video-item van Voetbal International. "Er zijn veel ervaren spelers van rond de 30 gehaald en dan ben je toch benieuwd hoe het elftal eruit gaat zien, en of er ruimte blijft voor jonge talenten. Dat is toch iets waar Ajax voor staat."

"En Ouazane is daar wel één van de voorbeelden van", gaat hij verder. "Het is niet dat hij altijd start, maar hij maakt zijn minuten en grijpt zijn kans. Knap hoe hij dat doet. De flitsen die hij laat zien verraden heel veel klasse en potentie. Je merkt ook wel dat er veel enthousiasme is onder de supporters, want het is een mooie voetballer."

"Hij zal niet constant een hoog niveau halen, maar hij laat het publiek wel opveren. Af en toe zie je het gemak waarmee hij de bal onder controle houdt en kan zoeken naar een oplossing. Dat verraadt wel dat hij veel talent in zich heen. En ploeggenoten zijn ook lovend. Het zegt niets richting de toekomst, maar wat hij laat zien, dat is toch veelbelovend", aldus de journalist.

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