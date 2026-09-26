Ajax-parel Ouazane maakt debuut voor Marokko en helpt bij goal
Abdellah Ouazane mag zich officieel international van Marokko noemen. Het zeventienjarige Ajax-talent maakte vrijdagavond zijn debuut voor het nationale elftal.
Ouazane begon tegen Gabon op de bank, maar kreeg in de 76ste minuut zijn kans. Bondscoach Mohamed Ouahbi bracht de aanvallende middenvelder van Ajax als linksbuiten binnen de lijnen voor Abde Ezzalzouli.
De Ajacied was direct betrokken bij de 2-0 van Marokko. Ouazane stuurde Bilal El Khannouss de diepte in, waarna die de bal voorgaf op Soufiane Rahimi. De aanvaller maakte het vervolgens af.
Met zijn debuut heeft Ouazane bovendien een plek in de Marokkaanse geschiedenis bemachtigd. Hij is de op twee na jongste debutant ooit voor het land. Alleen Hachim Mastour en Othman El Assas waren jonger bij hun eerste interland.
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Ajax-parel Ouazane maakt debuut voor Marokko en helpt bij goal
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