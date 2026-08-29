Ajax-parel vol lof over ploeggenoot: "Hij begrijpt het spel"
Abdellah Ouazane heeft zich lovend uitgelaten over Julian Brandt. De zeventienjarige Ajacied geniet van de samenwerking met de Duitse middenvelder, met wie hij tijdens het Europese duel ook betrokken was bij een fraaie combinatie. Tegelijkertijd zag Ouazane dat Ajax ondanks de plaatsing voor het hoofdtoernooi van de Conference League nog genoeg moet verbeteren.
Ouazane koos er bewust voor om niet direct te veel risico in zijn spel te leggen. "Ik begon rustig aan de wedstrijd", vertelt hij tegenover De Telegraaf. "Als je bij je eerste balcontact direct een actie wilt maken en het lukt niet, dan wil je het bij elk volgend balcontact forceren. Op een gegeven moment kom je dan in een soort draaimolen terecht. Vandaag koos ik ervoor om rustig te beginnen, een paar stapjes terug te doen en van daaruit te kijken wanneer de momenten kwamen om de aanval te starten."
Bij het vierde doelpunt van Ajax combineerde Ouazane fraai met Brandt via hakballetjes. De jonge middenvelder is bijzonder onder de indruk van zijn ploeggenoot. "Het is heerlijk om met hem te voetballen. Hij begrijpt het spel op elke positie, weet wanneer iemand aangespeeld moet worden en herkent de kwaliteiten van zijn medespelers. Bij die tweede goal na rust zag je dat ook terug."
Over het verdedigende optreden van Ajax is Ouazane een stuk minder tevreden. "Het is eigenlijk onacceptabel dat je tegen deze tegenstander drie relatief makkelijke doelpunten weggeeft. Ja, ik denk wel dat dit komt doordat iedereen dingen ging uitproberen. De eerste tegengoal vond ik niet zo erg, maar bij de laatste twee leden we gewoon te makkelijk balverlies. Dan krijgt de tegenstander ruimte voor een counter en krijg je hem uiteindelijk veel te eenvoudig tegen."
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Ajax-parel vol lof over ploeggenoot: "Hij begrijpt het spel"
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