Geschreven door Idse Geurts 10 feb 2022 om 10:02

Tijdens de gewonnen bekerwedstrijd tegen Vitesse (5-0), heeft Ajax al vroeg in het seizoen een mooie mijlpaal bereikt. De 3-0 van Sébastien Haller betekende immers het honderdste officiële doelpunt van Ajax dit seizoen. Na Haller z’n treffer kwamen er dus nog twee doelpunten bij. Hierdoor heeft Ajax, na slechts 31 wedstrijden, al 102 doelpunten gemaakt in alle competities.

De meeste goals komen, logischerwijs, uit de Eredivisie. Binnen de competitie heeft Ajax 64 doelpunten gemaakt. Hierna volgt het doelpuntentotaal uit de Champions League. In de groepsfase wisten de Ajacieden twintig keer het net te vinden. Ook in de KNVB-Beker zijn de Amsterdammers op schot. In slechts drie (!) wedstrijden, werden er al achttien doelpunten gescoord. Daarnaast incasseerde Ajax slechts veertien officiële doelpunten dit seizoen. Deze prestaties zorgen dus voor een indrukwekkend doelsaldo.

Spits Sébastien Haller heeft een groot aandeel in de doelpuntenregen van Ajax. De Ivoriaanse spits maakte gisteravond weer twee doelpunten, waardoor zijn seizoenstotaal nu op 25 goals staat. Hiermee bereikt Haller een persoonlijk record. Nooit eerder was de spits verantwoordelijk voor zoveel doelpunten in één seizoen. Hiervoor was Haller het meeste trefzeker voor FC Utrecht in het seizoen 2015/16. Toen maakte de Ivoriaan 24 doelpunten. Waarschijnlijk gaat Haller zijn persoonlijke record nog wel verder aanscherpen. Er staan immers nog aardig wat wedstrijden voor de boeg.