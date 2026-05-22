Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Ajax-pechvogel weer op het veld, toekomst nog onduidelijk

Max
bron: Instagram
Oleksandr Zinchenko verlaat geblesseerd het veld bij Ajax
Oleksandr Zinchenko verlaat geblesseerd het veld bij Ajax Foto: © Pro Shots

Oleksandr Zinchenko staat weer op het trainingsveld. De Ajacied lag er de afgelopen maanden uit met een knieblessure. 

Ajax nam Zinchenko in de winterstop definitief over van Arsenal, maar een gelukkig huwelijk was het niet. In zijn tweede optreden voor de Amsterdammers raakte Zinchenko zwaar geblesseerd en zat het seizoen er alweer op.

De Oekrainer staat inmiddels weer op het trainingsveld, zo liet hij weten via Instagram. Zinchenko staat officieel nog tot 30 juni onder contract bij Ajax, maar traint niet met de Amsterdamse club. 

Het is nog onduidelijk hoe de toekomst van Zinchenko eruit ziet. De 29-jarige middenvelder annex linksback is komende zomer transfervrij. Een langer verblijf bij Ajax is niet uitgesloten, al werd ook aangegeven dat de international al afscheid heeft genomen van de mensen bij Ajax. 

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Gerelateerd:
Ajax viert doelpunt

Dit staat er financieel op het spel voor Ajax in play-off-finale

0
De bank van FC Groningen

Ajax maakt weer indruk: "Complimenten, we werden weggeblazen"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Oleksandr Zinchenko
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Sjoerd Mossou

Mossou kritisch op Ajacied: "Armoe dat hij meegaat naar het WK"

0
Davy Klaassen

Davy Klaassen na overwinning: "Dat interesseert me allemaal niet"

0
Rob Jansen

Rob Jansen adviseert Jordi Cruijff: "Zij gaan niets toevoegen"

0
Kees Kwakman

Kwakman laat licht schijnen op play-offs: "Heb een zwak voor ze"

0
Dick Lukkien

Lukkien en FC Groningen klaar voor Ajax: "Gaat ons enorm helpen"

0
Kenneth Perez

Perez: "Duel tegen Ajax had in Groningen gespeeld moeten worden"

0
Wout Weghorst

Weghorst onderweg naar andere club? "Hij zoekt een huis hier"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Dit staat er financieel op het spel voor Ajax in play-off-finale

Ajax-pechvogel weer op het veld, toekomst nog onduidelijk

Ajax maakt weer indruk: "Complimenten, we werden weggeblazen"

Van der Hoorn fel voor duel tegen Ajax: "Het slaat nergens op"

Mossou kritisch op Ajacied: "Armoe dat hij meegaat naar het WK"

Duel tussen Ajax en FC Utrecht naar voren gehaald én met uitfans

Driessen haalt uit naar Ajacied: "Hij roept heel veel onzin"

Sierhuis ontkracht geruchten: "Sluit dat niet bij voorbaat uit"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws