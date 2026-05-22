Ajax-pechvogel weer op het veld, toekomst nog onduidelijk

Oleksandr Zinchenko staat weer op het trainingsveld. De Ajacied lag er de afgelopen maanden uit met een knieblessure.

Ajax nam Zinchenko in de winterstop definitief over van Arsenal, maar een gelukkig huwelijk was het niet. In zijn tweede optreden voor de Amsterdammers raakte Zinchenko zwaar geblesseerd en zat het seizoen er alweer op.

De Oekrainer staat inmiddels weer op het trainingsveld, zo liet hij weten via Instagram. Zinchenko staat officieel nog tot 30 juni onder contract bij Ajax, maar traint niet met de Amsterdamse club.