Ajax-pechvogel weer op het veld, toekomst nog onduidelijk
Oleksandr Zinchenko staat weer op het trainingsveld. De Ajacied lag er de afgelopen maanden uit met een knieblessure.
Ajax nam Zinchenko in de winterstop definitief over van Arsenal, maar een gelukkig huwelijk was het niet. In zijn tweede optreden voor de Amsterdammers raakte Zinchenko zwaar geblesseerd en zat het seizoen er alweer op.
De Oekrainer staat inmiddels weer op het trainingsveld, zo liet hij weten via Instagram. Zinchenko staat officieel nog tot 30 juni onder contract bij Ajax, maar traint niet met de Amsterdamse club.
Het is nog onduidelijk hoe de toekomst van Zinchenko eruit ziet. De 29-jarige middenvelder annex linksback is komende zomer transfervrij. Een langer verblijf bij Ajax is niet uitgesloten, al werd ook aangegeven dat de international al afscheid heeft genomen van de mensen bij Ajax.
Dit staat er financieel op het spel voor Ajax in play-off-finale
Ajax-pechvogel weer op het veld, toekomst nog onduidelijk
Ajax maakt weer indruk: "Complimenten, we werden weggeblazen"
Van der Hoorn fel voor duel tegen Ajax: "Het slaat nergens op"
Mossou kritisch op Ajacied: "Armoe dat hij meegaat naar het WK"
Duel tussen Ajax en FC Utrecht naar voren gehaald én met uitfans
Driessen haalt uit naar Ajacied: "Hij roept heel veel onzin"
Sierhuis ontkracht geruchten: "Sluit dat niet bij voorbaat uit"
VIDEO | Onrust met supporters na duel tussen Ajax en FC Groningen
Driessen fileert vertrokken Ajacied: "Onbetrouwbare flikker"
'Oud-Ajacied baalt van missen WK': "Het is niet leuk te horen"
Ajax-huurling dankbaar: "Ik heb echt heel veel bagage opgedaan"
Mika Godts krijgt gebaar van Vaessen dat voor opschudding zorgt
Davy Klaassen na overwinning: "Dat interesseert me allemaal niet"
Van Polen merkt 'publiek geheim' rond Ajax op: "Dat is een schande"
Ajax zet stap richting Conference League na zege in play-offs
Bassey deelt zijn ervaringen: "Wat je bij Ajax doet, kost tijd"
Cruijf maakt 'weinig' indruk: "Hij moet een keer Sneijder opbellen"
Bounida zit bij laatste voorselectie Marokko en maakt kans op WK
Ajax in Volendam tegen FC Groningen: deze 11 spelers starten
Rob Jansen adviseert Jordi Cruijff: "Zij gaan niets toevoegen"
Dies Janse moet Ajax pijn doen: "Ga mijn uiterste best doen"
Oud-Ajacied begrijpt niks van transfer Feyenoord: "Waarom zou je?"
Noa Vahle biecht 'vreemdgaan' op: "Het spijt me echt enorm"
Johan Derksen kritisch: "Als het alternatief Wout Weghorst is..."
Sébastien Haller stellig over play-offs: "Zij zijn de favoriet!"
Kwakman laat licht schijnen op play-offs: "Heb een zwak voor ze"
'Hans Kraay tipt parel voor Ajax': "Een heerlijke middenvelder"
Ajax kan Conference League goed gebruiken: "Dat tikt gewoon aan"
El Ahmadi waarschuwt: "Vooral dan is FC Groningen een goede ploeg"