Ajax persoonlijk rond met target: "Clubs zullen er spoedig uit komen"

De kans is groot dat Ajax zich binnenkort versterkt met Raúl Moro. De Spaanse vleugelaanvaller van Real Valladolid is al langer in beeld in Amsterdam en volgens ESPN is een akkoord tussen beide clubs nu nabij. Daarmee zou Ajax alsnog zaken doen met de speler die afgelopen winter al op het punt stond om naar de Johan Cruijff ArenA te komen.

In januari werd er al intensief onderhandeld, maar door zijn blessure verdween Moro tijdelijk van de radar. Ajax bleef echter op zoek naar een aanvaller die op beide flanken uit de voeten kan. Nu de zomerse transferperiode geopend is grijpen de Amsterdammers hun kans alsnog. "Moro is al persoonlijk akkoord met Ajax en de verwachting is dat de clubs er ook spoedig uit zullen komen", schrijft ESPN.

Eerder werd gemeld dat Ajax tussen de twaalf en vijftien miljoen euro zou moeten neertellen, maar ESPN heeft daar zelf geen details over vrijgegeven. Wel is duidelijk dat er al langer een persoonlijk akkoord ligt tussen Ajax en Moro, iets wat het medium nu opnieuw bevestigt. De 22-jarige aanvaller sprak zich onlangs nog positief uit over de interesse uit Amsterdam. "Het aanbod sprak me aan omdat Ajax een club is die in eigen land strijdt om de titel en in de Champions League speelt. Wie wil er nou niet in de Champions League spelen? De Eredivisie is ook erg aantrekkelijk voor jonge spelers", aldus Moro.