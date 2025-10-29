Ajax pijnpunt blootgelegd: "Rennen rond als een kip zonder kop"

Pieter Zwart, hoofdredacteur van Voetbal International , heeft gekeken naar het tactische werk van Ajax tegen FC Twente en analyseerde tevens wat er mis blijft gaan bij standaardsituaties. Daaraan verbindt hij een aantal conclusies.

Binnen vijf minuten kreeg Ajax al een goal tegen uit een corner. "FC Twente had hier een studie van gemaakt. Het is duidelijk dat dit nog helemaal niet loopt bij Ajax", opent Zwart in de podcast VI ZSM van Voetbal International. Keer op keer gaat het mis. Als iemand in de zone bij de tweede paal vrijkomt is er helemaal geen focus meer op de andere spelers die vrijkomen."

Zwart snapt niet dat dit mis blijft gaan. "Nu is er een week zonder midweekse verplichtingen dus je zou denken dat ze er nu echt een keer werk van maken. De spelers in de zone begrijpen niet wat ze doen en waarom ze daar staan. Ze rennen rond als een kip zonder kop of ze doen juist helemaal niets, zoals Josip Sutalo bij deze goal. Beide situaties lijken me niet wenselijk."

De structuur zit het probleem in. "Hij dekt een zone, maar er staat ook een man bij hem. Dan ontstaat er onduidelijkheid: sta ik nou hier deze zone te verdedigen of moet ik nou die man dekken? Dan gebeuren beide eigenlijk niet. Of hij gaat blind achter zijn man aan en laat de zone vrij. Of hij is zo bezig met die zone dat hij niet doorheeft dat er achter hem iemand vrij staat. Dat zijn dingen in de afstemming die er gewoon niet uitzien momenteel."

"Ajax speelde slecht de eerste helft, maar FC Twente speelde ook goed", vindt Zwart ook. "Ze creëerden kansen en lieten het na om het in de eerste helft te beslissen. Het had, ook als je kijkt naar expected-goalswaarde, in de eerste helft al 2-0 of 3-0 kunnen staan. Die ballen gingen er niet in en dat gaf Ajax de kans om het na rust volledig om te draaien."

Na de rust zag de wereld er plots heel anders uit. "De omzetting van Heitinga laat zien dat het een tactisch probleem was. Je kunt dan iets kleins omzetten waardoor het beter staat en beter gaat lopen. Ik vond dat Heitinga dat zelf na afloop op een hele heldere manier uitlegde. Daar heeft hij weleens kritiek op gekregen, maar nu legde hij het prima uit waarom het niet lukte om er druk op te krijgen."

Ramiz Zerrouki stond vaak vrij, iets wat na de rust niet meer het geval was. "Na rust kwamen er andere poppetjes te staan. Zij vonden het makkelijker om op momenten door te dekken en het te organiseren. Daardoor kon Zerrouki niet meer met passes strooien. Hij stond namelijk echt ongelofelijk vrij in de eerste helft, omdat er niks klopte van die afstemming."

Zwart vindt dat individualisten het duel beslissen. "De kopbal van Weghorst, het afstandsschot van Gloukh en de counter via Moro waarna Godts afmaakte waren individuele kwaliteiten. Je ziet dat Ajax gewoon spelers met kwaliteit op het veld heeft staan en dat maakt het verschil tegen FC Twente. Zij maken die kansen wel af, die FC Twente aan de andere kant niet afmaakt."

"Heitinga heeft het goed omgezet in de rust, maar is ook gered door de individuele kwaliteit van zijn spelers. Als je over negentig minuten kijkt is dit niet een heel stevig fundament waarmee Ajax de rest van het seizoen in kan gaan", vindt hij. "Die defensieve kwetsbaarheid heb je ook weer teruggezien. Het is allemaal nog steeds heel erg wankel bij Ajax."

De conclusie is dan ook pijnlijk. "Puur omdat Ajax de kansen beter afmaakt dan de tegenstander, heeft Ajax drie punten. Het moet er bij Ajax over gaan hoe ze een fundament kunnen creëren waar ze op kunnen bouwen. Dat heb ik tegen FC Twente nog niet gezien, dit geeft geen houvast richting volgende wedstrijden."