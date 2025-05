Ajax pikt Sparta-talent op: "Ik hoop ooit mijn debuut te maken"

Martis merkte dat hij zich goed ontwikkelde in Rotterdam en kreeg die bevestiging van Ajax. "Dat vond ik heel leuk natuurlijk, dat zo’n grote club je wil hebben. Toen ben ik de voor- en nadelen gaan afwegen", vertelt hij aan Ajax Showtime. "Ik heb het er met een aantal mensen over gehad en uiteindelijk de keuze gemaakt voor Ajax."

Na een aantal seizoenen in de jeugd van Sparta Rotterdam verkast de centrale verdediger nu dus naar de hoofdstad. "De club heeft goede doorstroommogelijkheden. Goed genoeg is oud genoeg. Dat is waar Ajax voor staat", weet Martis. "Als ik me goed blijf ontwikkelen, kan ik hopelijk ooit mijn debuut maken in het eerste."