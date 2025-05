Ajax-plan uitgelegd: "Champions League-geld? We gaan niet smijten"

"Wat me opvalt, is dat Ajax nog vele malen groter is dan je vooraf denkt", zegt Panday. "De impact die Ajax maakt, is gigantisch. Nu pas zie ik hoe groot de club is. En de organisatie is mooi en heeft een gave dynamiek. Die heb ik als warm bad ervaren."

Hoewel Ajax de afgelopen maanden op financieel vlak stappen vooruit heeft gezet, is er volgens Panday nog veel werk te verrichten. "Met de huidige directie werken we aan structurele financiële duurzaamheid. Om die zonnige toekomst te bereiken, is een pakket maatregelen samengesteld en daar werken we nog steeds aan. Een onderdeel daarvan was helaas ook afscheid nemen van collega’s. Maar dat was niet het enige."

Ook in de salarishuishouding is ingegrepen. "Zo zijn bijvoorbeeld ook in het salarishuis van de spelers ingrijpende veranderingen doorgevoerd", legt hij uit. "Alles met het doel ervoor te zorgen dat Ajax er nu stabieler voorstaat, zodat we de rekeningen ook kunnen betalen als Ajax géén Champions League speelt of zelfs geen Europa League."

Toch is het voor dit seizoen anders: Ajax is verzekerd van de groepsfase van de Champions League. Dat levert miljoenen op, maar Panday waarschuwt dat dit geen vrijbrief is voor wilde uitgaven. "In de nieuwe realiteit zullen we niet snel een speler van 20, 30 of 40 miljoen halen. Dat we nu dankzij de Champions League extra geld hebben, betekent niet dat we ermee gaan smijten."

Het behouden van spelers staat bovenaan de agenda. "De vorige transferwindows moest Ajax eerst verkopen om te kunnen kopen. Dat hoeft nu niet, dus als we spelers willen behouden, dan kan dat gewoon. Het liefst houden we de selectie zo stabiel en intact mogelijk."