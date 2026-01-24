Ajax plant aandeelhoudersvergadering voor Cruijff en nieuwe rvc

Ajax wil Jordi Cruijff op 9 maart tekenbevoegdheid geven. Dan staat de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) van AFC Ajax NV gepland.

Cruijff gaat vanaf 1 februari officieel aan de slag als nieuwe technisch directeur van Ajax. De Amsterdammers hopen dat de opvolger van Alex Kroes op 9 maart ook statutair bestuurder met tekenbevoegdheid is, zo meldt de club vrijdag op de clubwebsite.

Ook worden de nieuwe leden voor de Raad van Commissarissen voorgedragen: Lesley Bamberger, Anita Coronel, Marry de Gaay Fortman, Edo Ophof en Duncan Stutterheim.