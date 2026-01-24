Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Ajax plant aandeelhoudersvergadering voor Cruijff en nieuwe rvc

Max
bron: Ajax
Jordi Cruijff in de Johan Cruijff Arena
Jordi Cruijff in de Johan Cruijff Arena Foto: © Pro Shots

Ajax wil Jordi Cruijff op 9 maart tekenbevoegdheid geven. Dan staat de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) van AFC Ajax NV gepland. 

Cruijff gaat vanaf 1 februari officieel aan de slag als nieuwe technisch directeur van Ajax. De Amsterdammers hopen dat de opvolger van Alex Kroes op 9 maart ook statutair bestuurder met tekenbevoegdheid is, zo meldt de club vrijdag op de clubwebsite

Ook worden de nieuwe leden voor de Raad van Commissarissen voorgedragen: Lesley Bamberger, Anita Coronel, Marry de Gaay Fortman, Edo Ophof en Duncan Stutterheim.

Zet in op Ajax tegen Feyenoord!

Ajax speelt zaterdagmiddag de thuiswedstrijd tegen FC Volendam. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Aaron Meijers

FC Volendam wil drie punten bij Ajax: "Moeten heel goed zijn"

0
Theo Janssen

Theo Janssen lovend over PSV'er: "Zo'n speler missen ze bij Ajax"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Jordi Cruijff
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Nassef Chourak

Chourak: "Had verwacht dat sommige clubs concreet zouden worden"

0
Mario Been

Mario Been tipt Ajax over Eredivisie-uitblinker: "Haal hem op"

0
Joris Kramer en Jari de Busser

Go Ahead-speler genoemd voor Ajax: "Hij kan probleemloos mee"

0
Gertjan Verbeek

Verbeek enthousiast: "Heeft bij Ajax ook dingen geïntroduceerd"

0
Mario Been

Mario Been snapt niks van Ajax: "Je hoeft maar te bellen..."

0
Hans Kraay

Kraay onthult update over Maurice Steijn: "Op een serieuze lijst"

0
Johan Inan

Johan Inan: "Ik verwacht dat Ajax die deze week gaat presenteren"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties