Ajax plant aandeelhoudersvergadering voor Cruijff en nieuwe rvc
Jordi Cruijff in de Johan Cruijff Arena Foto: © Pro Shots
Ajax wil Jordi Cruijff op 9 maart tekenbevoegdheid geven. Dan staat de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) van AFC Ajax NV gepland.
Cruijff gaat vanaf 1 februari officieel aan de slag als nieuwe technisch directeur van Ajax. De Amsterdammers hopen dat de opvolger van Alex Kroes op 9 maart ook statutair bestuurder met tekenbevoegdheid is, zo meldt de club vrijdag op de clubwebsite.
Ook worden de nieuwe leden voor de Raad van Commissarissen voorgedragen: Lesley Bamberger, Anita Coronel, Marry de Gaay Fortman, Edo Ophof en Duncan Stutterheim.
