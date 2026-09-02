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Ajax plukt talentvolle verdediger weg bij Atletico Madrid

Max
bron: Ajax
Gerónimo Spina bij de beloften van Atletico Madrid
Gerónimo Spina bij de beloften van Atletico Madrid Foto: © Pro Shots

Ajax heeft de komst van Gerónimo Spina wereldkundig gemaakt. De verdediger komt over van Atletico Madrid.

Spina tekent een contract tot medio 2028, met de optie voor nog een seizoen, zo meldt Ajax woensdagochtend. De 21-jarige verdediger komt over van Atletico Madrid en sluit in eerste instantie aan bij Jong Ajax.

De Argentijn begon zijn carrière Estudiantes en maakte in de zomer van 2023 de overstap naar de jeugd van Atletico Madrid. De afgelopen twee seizoenen maakte de Argentijns jeugdinternational minuten voor het tweede elftal van Atletico. 

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