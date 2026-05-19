Ajax plukt toptalent Rijssenburg weg bij concurrent Feyenoord

Ajax heeft zich verzekerd van de komst van talentvolle aanvaller Ephendrich Rijsenburg. De vijftienjarige speler verruilt komende zomer Feyenoord voor de Amsterdamse club, die al geruime tijd geïnteresseerd was in zijn diensten, zo meldt Ajax Showtime .

Volgens Ajax Showtime heeft Rijsenburg zijn huidige club inmiddels op de hoogte gebracht van zijn beslissing. De aanvaller, die zowel in de spits als op de flanken uit de voeten kan, zal volgend seizoen aansluiten bij Ajax Onder-16. Daarmee is hij de tweede versterking voor dat jeugdteam, na de komst van Quincy Nelisse.

Ajax wist Rijsenburg naar verluidt te overtuigen na meerdere gesprekken. De aanvaller maakte dit seizoen indruk met zijn scorend vermogen bij Feyenoord Onder-15. In negentien competitiewedstrijden was hij negentien keer trefzeker. Daarnaast scoorde hij vier keer in het bekertoernooi en tweemaal in de nacompetitie.