Ajax plukt toptalent Rijssenburg weg bij concurrent Feyenoord
Ajax heeft zich verzekerd van de komst van talentvolle aanvaller Ephendrich Rijsenburg. De vijftienjarige speler verruilt komende zomer Feyenoord voor de Amsterdamse club, die al geruime tijd geïnteresseerd was in zijn diensten, zo meldt Ajax Showtime.
Volgens Ajax Showtime heeft Rijsenburg zijn huidige club inmiddels op de hoogte gebracht van zijn beslissing. De aanvaller, die zowel in de spits als op de flanken uit de voeten kan, zal volgend seizoen aansluiten bij Ajax Onder-16. Daarmee is hij de tweede versterking voor dat jeugdteam, na de komst van Quincy Nelisse.
Ajax wist Rijsenburg naar verluidt te overtuigen na meerdere gesprekken. De aanvaller maakte dit seizoen indruk met zijn scorend vermogen bij Feyenoord Onder-15. In negentien competitiewedstrijden was hij negentien keer trefzeker. Daarnaast scoorde hij vier keer in het bekertoernooi en tweemaal in de nacompetitie.
Ook op internationaal niveau doet Rijsenburg ervaring op. De aanvaller komt uit voor Netherlands national under-15 football team, waarvoor hij inmiddels vier interlands speelde. Daar deelde hij het veld al met meerdere spelers die hij volgend seizoen bij Ajax opnieuw zal treffen. Eerder versterkten de Amsterdammers hun jeugdopleiding al met Nelisse van Sparta Rotterdam en met Emmanuel Nankeng van amateurclub AFC.
'Ajax laat talentvolle aanvaller vertrekken; AZ ligt op de loer'
Steven Berghuis strijdbaar: "We gaan gewoon onze rug rechten"
'Wout Weghorst tekent nog voor WK contract bij andere club'
Ajax plukt toptalent Rijssenburg weg bij concurrent Feyenoord
Van Mosselveld haalt uit: "Gevoel dat het totaal niet doordacht is"
Kritiek na gelijkspel Ajax bij SC Heerenveen: "Had nooit gemogen"
FC Groningen vreesde voor Volendam-drama: "Kregen we geen antwoord op"
"Als Ajax wint, dan gaat FC Utrecht geen supporters mee mogen nemen"
Derksen: "Als ik FC Groningen was zou ik zeggen: we spelen niet"
García eruit bij Ajax: "Vanwege het feit dat deze man dit roept..."
Driessen tipt trainerskandidaat: "Wat past er nou meer bij Ajax?"
Hoog fileert beleid Ajax: "Knullige fout, gênant voor de spelers"
Álvarez terug naar Ajax? "Dan is er misschien een mogelijkheid"
'Ajax benaderde Spaans succestrainer voor trainerspositie'
Wout Weghorst weg bij Ajax? "Ik vind hem een aantrekkelijke speler"
Verweij geeft update over toekomst van Garcia: "Ik denk dat..."
Bizar geluid: 'Cruijff negeert de scouting van Ajax volledig'
FC Groningen toch met uitsupporters richting duel tegen Ajax
Castricum ziet het zwaar in voor Ajax: "Nog één wedstrijd..."
Berghuis sprak nog niet met Cruijff: "Misschien gebeurt dat nog"
De Jonge ziet kansen tegen Ajax: "Dat kan in ons voordeel zijn"
Derksen haalt uit naar Ajacied: "Het is een tragisch dieptepunt"
Driessen vergelijkt Ajax met gevallen topclub: "Hard op weg"
Blokzijl blij met halve finale tegen Ajax: "Dat is extra mooi"
Driessen maakt gehakt van Ajax: "Zo slecht nog nooit gezien"
Dick Lukkien kritisch: "Dan zijn we totaal kansloos tegen Ajax"
Wout Brama lachend: "Ajax vond ik ook niet zo goed, dat scheelde"
Van der Gijp geeft Cruijff transferadvies: "Verdoet zijn tijd"
KNVB reageert op kritiek na waterballet bij SC Heerenveen - Ajax
KNVB maakt scheidsrechter bekend voor Ajax - FC Groningen