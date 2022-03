Geschreven door Idse Geurts 01 mrt 2022 om 10:03

Ajax ziet in Jordi Cruijff de nieuwe technisch directeur van de club. Dit meldt De Telegraaf.¬†De zoon van de legendarisch nummer veertien moet de opvolger worden van de onlangs vertrokken Marc Overmars. Ajax heeft navraag gedaan bij Cruijff, waarna de oud-voetballer ‘niet op voorhand nee heeft gezegd’. Ajax en Cruijff gaan hierdoor dus verder in gesprek.

Op dit moment is Cruijff nog adviseur van FC Barcelona-voorzitter Joan Laporta. Dit is echter niet de eerste technische functie van de oud-voetballer. Eerder was Cruijff werkzaam als technisch directeur bij AEK Larnaca en Maccabi Tel Avivi. Cruijff weet dus waarschijnlijk als geen ander hoe hij de positie moet invullen.

Volgens¬†De Telegraaf is het geen verrassing dat Ajax uitkomt bij Jordi Cruijff. Zijn vader begon immers de ‘Fluwelen Revolutie’ bij Ajax. Deze reorganisatie heeft er mede toe geleidt dat Ajax op dit moment zoveel successen behaald.