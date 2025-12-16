'Ajax polste oud-scout van AZ als opvolger van Kelvin de Lang'

Ajax heeft al voorzichtig gekeken naar een mogelijke opvolger van hoofdscout Kelvin de Lang, maar een snelle oplossing lijkt er voorlopig niet te komen. Volgens De Telegraaf hebben de Amsterdammers Koen Veenstra benaderd om de vacature in te vullen, al bedankte hij uiteindelijk voor die rol.

Binnen de club was al enige tijd bekend dat De Lang twijfelde over zijn toekomst. De 44-jarige hoofdscout voelde zich onvoldoende gehoord bij transferbeslissingen en had daarnaast een moeizame samenwerking met technisch directeur Alex Kroes.

Ajax oriënteert zich inmiddels op mogelijke opvolgers en kwam daarbij uit bij Veenstra. De 31-jarige scout werkte eerder voor Ajax, maakte daarna naam bij AZ en was daar tot de zomer van 2024 actief als hoofdscout. Hoewel er in Alkmaar tevredenheid over hem was, besloot Veenstra zelf te vertrekken en zich aan te sluiten bij zaakwaarnemer José Fortes Rodriguez. Die stap bevalt hem goed, waardoor een terugkeer naar Ajax op dit moment niet aan de orde is.