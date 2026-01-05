'Ajax praat met Argentijnse club over transfer van geflopte back'

Na São Paulo FC heeft nu ook Rosario Central belangstelling voor Gastón Ávila. Dat schrijft de Argentijnse krant La Capital . De club waar de verdediger eerder al voor uitkwam, ziet een terugkeer het liefst in de vorm van een huurconstructie, terwijl Ajax juist aanstuurt op een definitieve transfer.

Eerder deze transferperiode leek een overstap naar São Paulo FC dichtbij, maar die deal ketste af. Volgens het Braziliaanse UOL Esporte konden de clubs het niet eens worden over de verdeling van het salaris. São Paulo hoopte dat Ajax een deel zou blijven betalen, maar daar gingen de Amsterdammers niet in mee.

Volgens La Capital is Rosario Central nu concreet en zijn de gesprekken met Ajax in gang gezet. Bronnen rond de Argentijnse verdediger melden dat de onderhandelingen vorderen en dat er deze week meer duidelijkheid wordt verwacht over een mogelijke terugkeer naar zijn oude club.

Ávila werd in 2023 voor zo’n 12,5 miljoen euro overgenomen van Royal Antwerp FC, maar wist in Amsterdam geen vaste waarde te worden. De linkspoot speelt dit seizoen op huurbasis bij het Braziliaanse Fortaleza. Ajax hoopt de verdediger deze winter definitief van de hand te doen.