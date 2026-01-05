Kick-off
'Hartman wilde wel naar Ajax': "Druk op hem is zo groot geworden"
Meldingen
2026-01-04
Stije Resink
Resink rekent af met transfergeruchten Ajax: "De kans is klein"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax transfergeruchten en nieuws

'Ajax praat met Argentijnse club over transfer van geflopte back'

Amber
bron: La Capital
Gastón Ávila
Gastón Ávila Foto: © BSR Agency

Na São Paulo FC heeft nu ook Rosario Central belangstelling voor Gastón Ávila. Dat schrijft de Argentijnse krant La Capital. De club waar de verdediger eerder al voor uitkwam, ziet een terugkeer het liefst in de vorm van een huurconstructie, terwijl Ajax juist aanstuurt op een definitieve transfer.

Eerder deze transferperiode leek een overstap naar São Paulo FC dichtbij, maar die deal ketste af. Volgens het Braziliaanse UOL Esporte konden de clubs het niet eens worden over de verdeling van het salaris. São Paulo hoopte dat Ajax een deel zou blijven betalen, maar daar gingen de Amsterdammers niet in mee.

Volgens La Capital is Rosario Central nu concreet en zijn de gesprekken met Ajax in gang gezet. Bronnen rond de Argentijnse verdediger melden dat de onderhandelingen vorderen en dat er deze week meer duidelijkheid wordt verwacht over een mogelijke terugkeer naar zijn oude club.

Ávila werd in 2023 voor zo’n 12,5 miljoen euro overgenomen van Royal Antwerp FC, maar wist in Amsterdam geen vaste waarde te worden. De linkspoot speelt dit seizoen op huurbasis bij het Braziliaanse Fortaleza. Ajax hoopt de verdediger deze winter definitief van de hand te doen.

Gerelateerd:
Quilindschy Hartman

'Hartman wilde wel naar Ajax': "Druk op hem is zo groot geworden"

0
Frank de Boer

'Ajax benaderde De Boer voor trainersfunctie, maar wordt afgewezen'

0
Lees meer:
Ajax transfergeruchten en nieuws Lees over het eerste elftal van Ajax Het laatste Ajax Nieuws Gaston Ávila
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Jorthy Mokio en Sean Steur vieren feest na een goal van Ajax

Samenvatting: Ajax rekent in oefenwedstrijd af met Belgische club

0
Eljero Elia namens ESPN

Eljero Elia: "Als dat gebeurt, wordt Ajax of Feyenoord kampioen"

0
Eljero Elia

Elia kritisch: "Ik denk niet dat je moeder trots op je zou zijn"

0
Kees Kwakman en Kenneth Perez bij Ajax in de Johan Cruijff Arena

Kees Kwakman looft oud-Ajax-speler: "Net als Cristiano Ronaldo"

0
Mike Verweij

Verweij voorspelt transfer: "Zal Ajax 18 tot 20 miljoen opleveren"

0
Peter Bosz dolt met Couhaib Driouech

Bosz zag cruciaal moment in titelstrijd: "Knakte iets bij Ajax"

0
Aaron Bouwman

Bouwman looft Ajacied: "Hij brengt veel positiviteit in de groep"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
za
24/01
Ajax
16:30
FC Volendam
zo
1/02
Excelsior
12:15
Ajax
zo
8/02
AZ
14:30
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 17 31 46
2 Feyenoord 17 21 35
3 Ajax 17 10 30
4 NEC Nijmegen 17 14 29
5 FC Groningen 17 3 27
6 FC Twente 17 5 25
7 AZ 16 3 25
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd