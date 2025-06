'Ajax praat met Engelse club over Hato, vraagprijs vastgesteld'

Chelsea is in de transferperiode voor het WK voor clubs al behoorlijk druk bezig op de markt en denkt nu ook aan Hato. Volgens het medium wil de Engelse club eerst de transfers van Mike Maignan en Jamie Gittens afronden, maar overweegt het later in de zomer een serieus bod uit te brengen op de jongen verdediger van Ajax.

De onderhandelingen bevinden zich momenteel nog in een heel vroeg stadium, maar CaughtOffside weet dat Ajax ongeveer vijftig miljoen euro wil zien voor de negentienjarige linksback. Mocht Chelsea willen toeslaan, moet het niet te lang wachten. Naar verluidt zijn ook Liverpool, Arsenal en Newcastle United geïnteresseerd.