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'Ajax praat met opvolger Gaaei en wil PSV en Feyenoord aftroeven'

Bjorn
Anton Gaaei haalt uit
Anton Gaaei haalt uit Foto: © Pro Shots

Bart van Rooij kan FC Twente deze transferperiode verlaten voor Ajax. De 25-jarige rechtsback draaide een ijzersterk seizoen bij de Tukkers en staat op de radar bij de traditionele Nederlandse top drie. 

Ajax lijkt momenteel het meest concreet. Van Rooij zou namelijk al een gesprek hebben gevoerd met de club uit Amsterdam, zo melden bronnen aan RTV Oost een ESPN. De vleugelverdediger is nadrukkelijk in beeld om de nieuwe rechtsback van Ajax te worden. 

In de Johan Cruijff ArenA wordt rekening gehouden met een vertrek van Anton Gaaei en Van Rooij is de afgelopen maanden intensief gevolgd door de recordkampioen, die afgelopen seizoen teleurstellend als vijfde eindigde. De rechtsback van FC Twente wordt gezien als een speler die heel goed bij de speelstijl van de nieuwe Ajax-trainer Míchel past. 

Het is niet duidelijk of Van Rooij zelf openstaat voor een transfer naar Ajax, maar het gesprek dat heeft plaatsgevonden geeft in ieder geval aan dat de oud-speler van NEC wil luisteren naar de plannen van de Amsterdammers. 

Ajax lijkt wel haast te moeten maken, want PSV en Feyenoord zitten op het vinkentouw. De twee Nederlandse Champions League-deelnemers willen doorpakken bij een vertrek van Sergiño Dest (PSV) of Givairo Read (Feyenoord). 

FC Twente wil Van Rooij niet zomaar laten gaan. Op de slotdag van de winterse transferperiode meldde Wolverhampton Wanderers zich nog met een bod van tien miljoen euro in Enschede, maar dat bedrag werd door FC Twente van tafel geveegd. De Tukkers mikken nu naar verluidt op een vergelijkbaar bedrag. 

Eerder informeerde Feyenoord ook naar Van Rooij, maar haakte het af op de vraagprijs van FC Twente. Ook Ajax vindt tien miljoen euro te gortig, maar hoopt desondanks tot een akkoord te kunnen komen.

Van Rooij stapt woensdag wel gewoon in het vliegtuig met FC Twente voor het Europa League-duel met Ferencvaros. De Enschedeërs moeten in Boedapest een 2-1 achterstand zien weg te werken. Lukt dat niet, dan stroomt FC Twente af naar de voorrondes van de Conference League. 

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