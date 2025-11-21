Ajax presenteerde miljoenenverlies: "Salaris van de spelersgroep"

Ajax presenteerde vrij recent nog een verlies van maar liefst 37,3 miljoen euro over het seizoen 2024/2025. Een zorgwekkend gegeven, al geeft Menno Geelen aan dat de club op de goede weg is.

"Er is financiële rust, maar het moge duidelijk zijn dat we hier heel anders hadden willen staan", vertelt Geelen in Voetbal International. "Ook op financieel vlak is de afgelopen jaren het een en ander misgegaan, maar daar zijn we op de weg terug. We hebben geen cashproblemen en kunnen dus al onze rekeningen betalen. We hoeven geen geld te lenen of nog openstaande transferinkomsten naar voren te halen."

"We spelen Champions League en werken weer aan vet op onze botten. Een ander belangrijk onderdeel is het salarishuis van de spelersgroep", gaat de bestuurder van de Amsterdammers verder. "We stonden er niet goed voor wat dat betreft, maar daarin zijn grote positieve stappen gezet afgelopen zomer."

"Ongeveer 85 procent van de spelers zit in het nieuwe salarishuis, wat meebeweegt met de Europese competitie waarin we uitkomen. Daardoor sluiten we grote financiële risico’s veel meer uit, mocht het voorkomen dat we een jaar of meerdere jaren niet in de Champions League uitkomen. Dus we hebben met succes gewerkt aan een veel financieel duurzamere organisatie die toekomstbestendig is", aldus Geelen.