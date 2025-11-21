Rio Ferdinand Podcast
Van Gaal kon Sadio Mané niet overtuigen: "Dat vroeg ik me af"
Meldingen
2025-11-11
Erik ten Hag
Ajax zet streep door naam: Erik ten Hag niet nieuwe trainer Ajax
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax bestuur & beleid

Ajax presenteerde miljoenenverlies: "Salaris van de spelersgroep"

Stefan
Menno Geelen
Menno Geelen Foto: © Pro Shots

Ajax presenteerde vrij recent nog een verlies van maar liefst 37,3 miljoen euro over het seizoen 2024/2025. Een zorgwekkend gegeven, al geeft Menno Geelen aan dat de club op de goede weg is.

"Er is financiële rust, maar het moge duidelijk zijn dat we hier heel anders hadden willen staan", vertelt Geelen in Voetbal International. "Ook op financieel vlak is de afgelopen jaren het een en ander misgegaan, maar daar  zijn we op de weg terug. We hebben geen cashproblemen en kunnen dus al onze rekeningen betalen. We hoeven geen geld te lenen of nog openstaande transferinkomsten naar voren te halen."

"We spelen Champions League en werken weer aan vet op onze botten. Een ander belangrijk onderdeel is het salarishuis van de spelersgroep", gaat de bestuurder van de Amsterdammers verder. "We stonden er niet goed voor wat dat betreft, maar daarin zijn grote positieve stappen gezet afgelopen zomer."

"Ongeveer 85 procent van de spelers zit in het nieuwe salarishuis, wat meebeweegt met de Europese competitie waarin we uitkomen. Daardoor sluiten we grote financiële risico’s veel meer uit, mocht het voorkomen dat we een jaar of meerdere jaren niet in de Champions League uitkomen. Dus we hebben met succes gewerkt aan een veel financieel duurzamere organisatie die toekomstbestendig is", aldus Geelen.

Gerelateerd:
Fred Grim

Grim eerlijk: "Zeg niet dat dat er niet was bij Ajax, maar..."

0
Dominique Scholten op de tribune bij FC Twente

FC Twente verloor Tijn Peters aan Ajax: "Geen voorstander van"

0
Lees meer:
Ajax bestuur & beleid Menno Geelen Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Mika Godts in duel met Bart van Rooij

Bart van Rooij naar Ajax? "Natuurlijk is zo'n stap een optie"

0
Valentijn Driessen

Driessen over Ajacied: "Ergste is dat hij dat helemaal niet was"

0
Abdelhak Nouri

Update over Abdelhak Nouri (28): "Soms zit hij in een rolstoel"

0
Wim Kieft

Kieft over moment bij Ajax: "Die riep de hele tijd kutchinees"

0
Denny Landzaat

Landzaat krijgt bijval: "Hoef hem geen veren in reet te steken"

0
Jordi Cruijff

'Jordi Cruijff in beeld bij Ajax': "Weer een romantische keuze"

0
Peter Bosz

Peter Bosz spoedig naar Ajax? "Zijn contract bij PSV loopt af"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
za
6/12
Fortuna Sittard
18:45
Ajax
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
za
20/12
NEC Nijmegen
20:00
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 12 23 31
2 Feyenoord 12 19 28
3 AZ 12 7 24
4 Ajax 12 5 20
5 FC Utrecht 12 6 19
6 FC Groningen 12 0 19
7 NEC Nijmegen 12 9 18
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd