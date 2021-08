Geschreven door Jessica Westdijk 28 aug 2021 om 21:08

Zijn komst was geen verrassing meer en is nu officieel: Mo Daramy is Ajacied. De Deense aanvaller tekende zaterdag een contract voor 5 seizoenen in Amsterdam. Hij komt over van FC Kopenhagen.

Afgelopen donderdag speelde hij nog zijn laatste wedstrijd in Denemarken. Hij was trefzeker in het Conference League-kwalificatieduel met Sivasspor en werd uitgebreid toegezongen door de supporters daar. Een dag later arriveerde hij in Amsterdam en zaterdag werd hij dus gepresenteerd.

“Ik kan niet wachten om mijn ploeggenoten te ontmoeten. Hier hebben geweldige voetballers gespeeld. En natuurlijk de fans, het stadion, waarin ik hopelijk grote wedstrijden ga spelen”, aldus Daramy na zijn komst. Hij zal zondag ongetwijfeld toeschouwer zijn tijdens het duel met Vitesse.

Met welk rugnummer Daramy gaat spelen, is nog niet bekend. Bij FC Kopenhagen had hij rugnummer 11, maar dat is bij Ajax net voor zijn neus weggekaapt.