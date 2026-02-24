Meldingen
Ajax bestuur & beleid

Ajax presenteert halfjaarcijfers en boekt vele miljoenen winst

Bjorn
bron: Ajax
De Johan Cruijff ArenA van Ajax
De Johan Cruijff ArenA van Ajax Foto: © Pro Shots

Ajax heeft dinsdag de cijfers over de eerste helft van het seizoen 2025/2026 gepresenteerd. De club uit Amsterdam heeft een nettowinst van 16,4 miljoen euro behaald, dat meldt Ajax op de officiële website

Ajax heeft die goede cijfers met name te danken aan een hoger transferresultaat. Ook het operationeel resultaat (het bedrijfsresultaat voor afschrijving en resultaat vergoedingssommen) is verbeterd. Dit ondanks enkele financiële tegenvallers, zoals het compenseren van de bezoekers van de gestaakte thuiswedstrijd tegen FC Groningen en het ontslag van trainer John Heitinga.

De netto-omzet is flink gestegen ten opzichte van het eerste half jaar van vorig seizoen, omdat Ajax actief was in de Champions League. De kosten stegen daarentegen ook, vanwege de hogere salariskosten. De omzet steeg in totaal met 17,3 miljoen euro naar 110,6 miljoen euro, terwijl de kosten met 10,2 miljoen euro stegen naar 110,7 miljoen euro. Het operationele verlies komt uit op 0,1 miljoen euro, een verbetering van 7,1 miljoen euro ten opzichte van vorig seizoen.

Ajax verdiende maar liefst 43,6 miljoen euro aan de transfers van onder anderen Jorrel Hato naar Chelsea FC, Brian Brobbey naar Sunderland AFC, Carlos Forbs naar Club Brugge en Lily Yohannes naar OL Lyonnes. Ajax verwacht voor het seizoen 2025/2026 een verbetering in zowel het operationeel als in het transfer resultaat ten opzichte van vorig seizoen. 

