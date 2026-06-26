Ajax presenteert Marokkaanse verdediger van Union Touarga Sportif
Ajax heeft zich versterkt met Fouad Zahouani. De Marokkaanse verdediger werd vrijdag officieel gepresenteerd in Amsterdam.
Zahouani komt over van het Marokkaanse Union Touarga Sportif en gaat een contract voor drie seizoenen tekenen bij Ajax. De twintigjarige verdediger sluit deze zomer aan bij de selectie van Jong Ajax.
De afgelopen twee seizoenen kwam Zahouani tot zeventien optredens voor Union Touarga Sportif. Vorig seizoen maakte hij zijn debuut voor de nationale ploeg van Marokko. Hij kwam één minuut in actie.
Ajax presenteert Marokkaanse verdediger van Union Touarga Sportif
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