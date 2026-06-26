Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Ajax presenteert Marokkaanse verdediger van Union Touarga Sportif

Max
bron: Ajax
Fouad Zahouani
Fouad Zahouani Foto: © BSR Agency

Ajax heeft zich versterkt met Fouad Zahouani. De Marokkaanse verdediger werd vrijdag officieel gepresenteerd in Amsterdam. 

Zahouani komt over van het Marokkaanse Union Touarga Sportif en gaat een contract voor drie seizoenen tekenen bij Ajax. De twintigjarige verdediger sluit deze zomer aan bij de selectie van Jong Ajax.

De afgelopen twee seizoenen kwam Zahouani tot zeventien optredens voor Union Touarga Sportif. Vorig seizoen maakte hij zijn debuut voor de nationale ploeg van Marokko. Hij kwam één minuut in actie. 

Gerelateerd:
Mats Grotenbreg

Grotenbreg (28), die winnende goal tegen Ajax maakte, overleden

0
Kiki Musampa in Amsterdam

'Ajax selecteert door in staf en neemt afscheid van tweetal'

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Ko Itakura

VIDEO | Samenvatting: Itakura en Tomiyasu pakken punt tegen Zweden

0
Oranje viert feest met het publiek

VIDEO | Samenvatting: Oranje wint laatste groepsduel van Tunesië

0
Jade Anna en Kenneth Taylor op huwelijksreis

'Taylor moe van influencer en vriendin Jade Anna': "Schiet eens op man"

0
Joël Veltman

Veltman bevestigt vertrek: "Ben nog nooit transfervrij geweest"

0
Lionel Messi en Lisandro Martinez

VIDEO | Martinez dankt wervelende Messi en wint eerste WK-duel

0
Ronald Koeman tijdens het volkslied van Nederland

'Koeman moet ingrijpen': "Frenkie de Jong op de bank zetten"

0
Mohamed Ihattaren

Mo Ihattaren (24) wil terugkeren naar Ajax: "Ik ben een koopje"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Ajax presenteert Marokkaanse verdediger van Union Touarga Sportif

Grotenbreg (28), die winnende goal tegen Ajax maakte, overleden

'Ajax selecteert door in staf en neemt afscheid van tweetal'

'Jordi Cruijff de markt op: deze posities wil Ajax versterken'

VIDEO | Samenvatting: Itakura en Tomiyasu pakken punt tegen Zweden

Veltman reageert woest op Ajax-geruchten: "Triggerde iets in mij"

'Ajax zet torenhoog in en denkt aan komst van Julian Brandt'

VIDEO | Samenvatting: Oranje wint laatste groepsduel van Tunesië
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws