Ajax presenteert nieuw thuistenue met klassieke logo en eerbetoon

Het shirt voor het seizoen 25/26 is zoals altijd, wit-rood-wit en brengt het klassieke logo terug op de borst. In de rode baan is een subtiel patroon van rode kruizen verwerkt, en op de rug prijkt een klein vaandel – een eerbetoon aan 750 jaar Amsterdam.

Het nieuwe thuistenue is vanaf vandaag beschikbaar bij de Ajax Fanshop Johan Cruijff ArenA, de Ajax Fanshop Kalverstraat of de Ajax Fanshop Bataviastad en online.