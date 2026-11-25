ABN Amro was tussen 1991 en 2008 al hoofdsponsor van Ajax

ABN Amro was tussen 1991 en 2008 al hoofdsponsor van Ajax Foto: © BSR Agency

Ajax heeft een nieuwe hoofdsponsor gevonden voor de komende jaren. De Amsterdammers gaan vanaf 1 juli 2027 opnieuw in zee met ABN AMRO, dat de huidige hoofdsponsor Ziggo opvolgt. De bank keert daarmee na bijna twintig jaar terug als hoofdsponsor van het eerste mannenelftal. De overeenkomst loopt tot en met het seizoen 2031/2032.

Afgelopen zomer werd al bekend dat Ziggo na het seizoen 2026/2027 zou stoppen als hoofdsponsor van Ajax. Daarmee komt na twaalfenhalf jaar een einde aan de samenwerking in die vorm. De club moest daardoor op zoek naar een nieuwe naam voor op het wedstrijdshirt. Die zoektocht heeft nu geleid tot een overeenkomst met een oude bekende. ABN AMRO verschijnt vanaf komende zomer op de shirts van het eerste mannenelftal, de vrouwen en Jong Ajax.

De bank is al bijna 35 jaar verbonden aan Ajax. Tussen 1991 en 2008 was ABN AMRO eveneens hoofdsponsor van de Amsterdammers. In de jaren daarna bleef het bedrijf betrokken bij de club, onder meer als hoofdsponsor van de jeugdopleiding en de vrouwentak. Daarnaast ondersteunt de bank al jarenlang de Ajax Foundation en is ABN AMRO shirtsponsor van de Ajax-elftallen van Only Friends. Algemeen directeur Menno Geelen is verheugd dat Ajax opnieuw een langdurige overeenkomst met de bank heeft gesloten. "Dit is heel goed nieuws voor de club. Het is enorm fijn dat we na een intensief en zorgvuldig traject in ABN AMRO een nieuwe hoofdsponsor hebben gevonden. We zijn al decennia aan elkaar verbonden en dit hoofdsponsorschap zal vertrouwd voelen voor iedereen binnen de club en voor onze supporters. We zijn ABN AMRO dankbaar voor het vertrouwen in de toekomst", vertelt Geelen via de officiële clubkanalen.