Vroeger was de trainingskleding van Ajax traditioneel rood, maar daar werd de laatste jaren vaak vanaf geweken. Diverse kleuren kwamen voorbij, maar komend seizoen traint Ajax weer in het rood. De club presenteerde vrijdagochtend de trainingskleding voor 2021/2022.

De nieuwe trainingslijn bestaat uit allemaal vrijwel compleet rode kledingstukken, van trainingstops en broeken, tot polo’s, t-shirts en korte broeken. De trainingslijn is vanaf vandaag te koop.

Back to red. 🔴

Our new training wear by @adidasfootball. Just like back in the day. ❌❌❌

— AFC Ajax (@AFCAjax) June 4, 2021