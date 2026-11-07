Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Ajax presteert: "De grootste kloof ooit tussen beide topclubs"

Sara
bron: Voetbal International
Ajax-supporters in de Johan Cruijff ArenA
Ajax-supporters in de Johan Cruijff ArenA Foto: © BSR Agency

Ajax, PSV en Feyenoord doen niet veel aan elkaar onder tot nu toe dit seizoen. Toch zijn er op financieel gebied nog grote verschillen te ontdekken. Tom Knipping legt de jaarcijfers van de topdrie tegen elkaar af.

"Op het veld is Ajax al enige tijd niet meer ongenaakbaar, maar als het gaat om geld verdienen wel", begint Knipping bij Voetbal International. Ondanks plek 32 in de Champions League incasseerde Ajax dertig miljoen meer dan PSV, dankzij kaartverkoop, sponsoring en merchandise. "Alleen als PSV-succes en Ajax-falen samenvallen kan de regerende kampioen in de buurt komen."

Momenteel onderzoekt PSV uitbreiding van het stadion. Mocht dat lukken, komen de structurele inkomsten in de buurt van Ajax in de Johan Cruijff Arena. "Bij Feyenoord valt op dat de opbrengsten in het matige Europa League-jaar wel erg ver terugvielen ten opzichte van het goede Champions League-seizoen ervoor. Het onderstreept enerzijds dat de UEFA het de topclubs niet makkelijk maakt door Champions League-deelname zoveel beter te belonen dan meedoen in de Europa League, anderzijds wordt duidelijk dat de ondergrens in Rotterdam lager ligt dan in Eindhoven en Amsterdam", aldus Knipping.

Feyenoord verdiende namelijk 43 miljoen minder dan PSV. "De grootste kloof ooit tussen beide topclubs", stelt Knipping. De achterstand op Ajax liep zelfs op tot 73 miljoen. "Kijken we naar de commerciële opbrengsten – sponsoring, zakelijke stoelen, skyboxen en merchandise – dan toucheerde Feyenoord veertig miljoen minder dan Ajax. De beperkte mogelijkheden in De Kuip spelen mee, maar afwijkend is ook dat Feyenoord de merchandising heeft uitbesteed aan Castore."

"In ruil heeft Feyenoord dan de zekerheid over een vaste sponsorbijdrage, maar de vraag is of de Rotterdammers op deze manier maximaal profiteren van hun populariteit. Typerend is dat de commerciële omzet van PSV miljoenen hoger was, in nota bene een kleiner stadion en met een kleinere achterban", besluit Knipping. 

Zet in op Ajax tegen FC Twente!

Ajax speelt zondagmiddag de uitwedstrijd tegen FC Twente. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Lewis Schouten

Lewis Schouten gelooft in titel met AZ: "Ajax bij de favorieten"

0
Tolu Arokodare voor een thuiswedstrijd van Ajax in de Johan Cruijff Arena

Nederland ontsnapt aan grote rampweek ondanks diverse zeperds

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax bestuur & beleid
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Tijmen van Wissing bij de persconferentie

Tijmen van Wissing stellig: "FC Twente is de favoriet tegen Ajax"

0
Sondre Ørjasæter

Ørjasæter of Daal naar Ajax? "Dan is hij helemaal onbetaalbaar"

0
Kenneth Perez

Perez over Ajax - AZ: "Die weet echt niet waar hij moet lopen"

0
Jordi Cruijff

Jordi Cruijff vol lof: "Die jongen heeft bijzondere statistieken"

0
Sofyan Amrabat speelt met Ajax in de Johan Cruijff Arena

Amrabat doet boekje open na zege: "Ik heb op één been gespeeld"

0
Kees Kwakman en Kenneth Perez bij Ajax in de Johan Cruijff Arena

ESPN-analisten verbazen zich over Ajax-AZ: "Waar kijken we naar?"

0
Erik ten Hag

Erik ten Hag stevig aangepakt: "Hoe durft hij dat te zeggen?!"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Lewis Schouten gelooft in titel met AZ: "Ajax bij de favorieten"

Nederland ontsnapt aan grote rampweek ondanks diverse zeperds

Ajax presteert: "De grootste kloof ooit tussen beide topclubs"

Ajax wil aanklampen bij PSV: "Beleid van Cruijff is kwetsbaar"

'Cruijff kan Ajax en Barça helpen met opvallende transferdeal'

Tolu over trainer Míchel: "Op een dag ga ik hem vermoorden"

Kees Smit vertelt: "Feyenoord én Ajax. Daar baal ik nog steeds van"

De Boer waarschuwt: "In zijn Ajax-tijd in twijfel getrokken"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws