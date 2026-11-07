Ajax presteert: "De grootste kloof ooit tussen beide topclubs"
Ajax, PSV en Feyenoord doen niet veel aan elkaar onder tot nu toe dit seizoen. Toch zijn er op financieel gebied nog grote verschillen te ontdekken. Tom Knipping legt de jaarcijfers van de topdrie tegen elkaar af.
"Op het veld is Ajax al enige tijd niet meer ongenaakbaar, maar als het gaat om geld verdienen wel", begint Knipping bij Voetbal International. Ondanks plek 32 in de Champions League incasseerde Ajax dertig miljoen meer dan PSV, dankzij kaartverkoop, sponsoring en merchandise. "Alleen als PSV-succes en Ajax-falen samenvallen kan de regerende kampioen in de buurt komen."
Momenteel onderzoekt PSV uitbreiding van het stadion. Mocht dat lukken, komen de structurele inkomsten in de buurt van Ajax in de Johan Cruijff Arena. "Bij Feyenoord valt op dat de opbrengsten in het matige Europa League-jaar wel erg ver terugvielen ten opzichte van het goede Champions League-seizoen ervoor. Het onderstreept enerzijds dat de UEFA het de topclubs niet makkelijk maakt door Champions League-deelname zoveel beter te belonen dan meedoen in de Europa League, anderzijds wordt duidelijk dat de ondergrens in Rotterdam lager ligt dan in Eindhoven en Amsterdam", aldus Knipping.
Feyenoord verdiende namelijk 43 miljoen minder dan PSV. "De grootste kloof ooit tussen beide topclubs", stelt Knipping. De achterstand op Ajax liep zelfs op tot 73 miljoen. "Kijken we naar de commerciële opbrengsten – sponsoring, zakelijke stoelen, skyboxen en merchandise – dan toucheerde Feyenoord veertig miljoen minder dan Ajax. De beperkte mogelijkheden in De Kuip spelen mee, maar afwijkend is ook dat Feyenoord de merchandising heeft uitbesteed aan Castore."
"In ruil heeft Feyenoord dan de zekerheid over een vaste sponsorbijdrage, maar de vraag is of de Rotterdammers op deze manier maximaal profiteren van hun populariteit. Typerend is dat de commerciële omzet van PSV miljoenen hoger was, in nota bene een kleiner stadion en met een kleinere achterban", besluit Knipping.
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