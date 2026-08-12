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'Ajax probeert Lutsharel Geertruida-transfer van PSV te kapen'

Max
Lutsharel Geertruida
Lutsharel Geertruida Foto: © Pro Shots

Ajax heeft zich gemeld in de strijd om Lutsharel Geertruida. Volgens de Italiaanse transferjournalist Gianluigi Longari van Sportitalia hebben de Amsterdammers hun oog laten vallen op de verdediger van RB Leipzig, die ook nadrukkelijk in verband wordt gebracht met PSV.

Geertruida mag deze zomer vertrekken bij RB Leipzig. De Duitse club geeft de voorkeur aan een definitieve verkoop en zou ongeveer achttien tot twintig miljoen euro verlangen voor de voormalig Feyenoorder.

PSV is al langer bezig met de komst van Geertruida, maar krijgt er met Ajax volgens Longari dus een opvallende concurrent bij. Of Ajax zich ook al officieel bij Leipzig heeft gemeld of een bod heeft uitgebracht, wordt niet duidelijk uit het bericht

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