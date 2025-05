Ajax-probleem blootgelegd: "Club is aan heel karig jaar bezig"

"De Amsterdamse club is met 65 treffers aan een wel heel karig jaar bezig qua doelpuntenproductie", schrijft NOS-journalist Frank Hettinga. "In slechts vijf eerdere eredivisieseizoenen maakte Ajax per duel gemiddeld minder goals. Als je kijkt naar het trio aanvallers Mika Godts, Brian Brobbey (slechts vier goals!) en Bertrand Traoré - ondanks Francesco Farioli's vele gewissel toch ogenschijnlijk zijn favoriete voorhoede - dan hebben zij samen opgeteld in totaal 14 doelpunten en 9 assists."

Ajax leek desondanks op weg naar de titel. Op een gegeven moment stond de ploeg van Francesco Farioli met negen punten voor, maar door een ineenstorting heeft PSV nu de beste papieren om er met de schaal vandoor te gaan. "De ploeg van Peter Bosz klom mede dankzij haar doelpuntenmachine uit het grote wak waar ze na de winterstop in was gevallen. PSV schreef zelfs geschiedenis. Voor het tweede jaar op rij tikten de Eindhovenaren 100 doelpunten aan", aldus Hettinga.

"Bovendien scoorden maar liefst zes spelers minimaal tien doelpunten in de eredivisie. Dat was nog nooit gebeurd", vervolgt de journalist. "En dan kreeg linksbuiten Noa Lang ook nog eens de kritiek dat hij te weinig doelpunten en assists bracht, passend bij zijn kwaliteiten. In welk licht die cijfers ook worden gehouden, een wrange realisatie leert in elk geval: hij is productiever dan Godts, Brobbey en Traoré bij elkaar."