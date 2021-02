Geschreven door Luuc Knul 21 feb 2021 om 22:02

© Proshots

Na de doordeweekse winst in de Europa League tegen Lille stond er voor Ajax een thuiswedstrijd tegen het Sparta Rotterdam van Henk Fraser op het programma. Ten Hag had een basisplaats voor Kudus; zijn eerste basisplaats sinds de blessure die hij opliep tegen Liverpool in oktober. Schuurs en Martinez vervingen Tagliafico en Mazraoui.

Eerste helft

Sparta koos ervoor om aanvallend te beginnen, wat leidde tot een twee kansen voor Bryan Smeets. Beide werden niet benut. Sparta hield daarna de poorten dicht en was er weinig ruimte om tot voetballen te komen. Toch brak Ajax er na een kwartier doorheen; Tadic bediende Haller met een strakke voorzet en de Fransman zorgde met een intikker voor de welkome openingstreffer.

Ajax bleef de druk hoog houden en in deze periode was Alvarez dichtbij de 2-0, maar de Mexicaan kwam net te kort om de bal in een leeg doel te werken. Vijf minuten later dacht Tadic de 2-0 te maken, maar stond Antony daarvoor in buitenspelpositie, waardoor de VAR ingreep en de goal annuleerde.

Een aantal minuten later vergrootte Ajax de voorsprong wel en wederom was het Haller die het doelpunt mocht bijschrijven. Hij scoorde uit een kopbal op aangeven van Alvarez. De spits staat nu al op 7 goals en 5 assists in dienst van de Amsterdammers.

Ajax zocht daarna naar de 3-0, en na een aantal kansen was het raak: een door Gravenberch uitgelokte vrije trap werd door Perr Schuurs hard en laag ingeschoten.

Tweede helft

Na de thee ging Ajax door waar het gebleven was: goed voetbal en goals. Mohammed Kudus bekroonde zijn terugkeer in de basis met een fraai uitgespeelde goal op aangeven van wederom Tadic. Vooral de pass van Neres op Tadic was van grote klasse.

In deze periode leek Sparta rijp voor de slacht, maar deed het juist iets terug. Uit een spaarzame aanval zorgde Danzell Gravenberch (de broer van) voor de 4-1.

Het restant van de wedstrijd werd gekenmerkt door een aanvallend Ajax met de nodige wissels (Labyad, Brobbey, Klaassen, Neres en Idrissi vielen in), en Sparta hield tegen. Er waren kansen op 5-1 voor Haller, Neres, Idrissi en Klaassen, maar allen bleven onbenut. Ajax nam wat gas terug en zag Sparta er vaker goed uitkomen, en moest in de slotfase nog een tegengoal toestaan. Gravenberch verschalkte Stekelenburg in de verre hoek en maakte zijn tweede van de avond. Dit was tevens de eindstand.

Cruciale week

Ajax kent zodoende ondanks de onnodige tegen goals een goede generale voor een cruciale week. Aanstaande donderdag staat de return tegen Lille op het programma, om de volgende ronde van de Europa League vast te stellen. Drie dagen later reizen de Amsterdammers naar Eindhoven voor de kraker tegen PSV. Ajax trapt af met zes punten voorsprong op de Eindhovenaren met een wedstrijd minder gespeeld. Bij winst neemt men een grote stap richting de 35e landstitel.