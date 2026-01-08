'Ajax profiteert mee bij nieuwe transfer van Mohamed Daramy'

Daramy wil het Franse Reims verlaten en terugkeren naar Denemarken. FC Kopenhagen zou de oud-Ajacied willen halen en dat kan goed nieuws zijn voor de Amsterdammers.

José De La Verde van Ajaxfinancials.com weet namelijk te melden dat Ajax zo'n 0,5 procent ontvangt van een eventuele transfer van Daramy. Het Deense Tipsbladet meldt dat Daramy maar wat graag wil terugkeren naar FC Kopenhagen en dus wil vertrekken bij Reims. Het zou zijn derde terugkeer bij de Deense topclub zijn.

In 2021 vertrok de vleugelaanvaller voor het eerst bij FC Kopenhagen en hij streek neer bij Ajax. Het was een recordtransfer voor de Deense club, aangezien de Amsterdammers zo'n 12 miljoen euro voor hem aftikten. Slagen lukte de Deen echter niet bij Ajax. Hij bleef steken op drie treffers en twee assists in zestien officiële wedstrijden voor de club.D